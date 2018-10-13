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Sevgilisinin üstüne benzin döküp yaktı! 'Susma hakkımı kullanıyorum'

Bursa'da ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yakarak öldüren şahıs çıktığı mahkemede tutuklandı. Mahkemede ifade vermeyen şahıs "susma hakkımı kullanıyorum" dedi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 06:52
Sevgilisinin üstüne benzin döküp yaktı! 'Susma hakkımı kullanıyorum'

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da ayrılmak isteyen sevgilisiyle tartışan Ümit V., önce genç kadını ardından kendisini benzin dökerek yaktı.

Genç kadın Şengül Vatansever hayatını kaybederken, zanlının ise hayati tehlikesi devam ediyordu. Kendisine gelen zanlı Ümit V. çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullanarak açıklamada bulunmadı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 06:52
  1. Bursa
  2. benzin

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