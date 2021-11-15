Sevgilin seni diri diri yakıp, varilde betona gömerse, hesabını devletten sorma! Tamam mı Gökçe?

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İstanbul Üsküdar'daki bir kafe çalışanlarının, üniversite öğrencisi "kızlı-erkekli" ikiliyi, geceyarısı mekan önünde birbirlerine sarılarak yakınlaştıkları, müstehcen hareketlerde bulundukları için darbettikleri iddia edildi.

'Erkek arkadaşımla evimize doğru yürürken...'

Olay, sosyal medyada "Gökçe" adını kullanan üniversitesi öğrencisi olduğunu belirten bir kadın tarafından duyuruldu.

"Üsküdar .... çalışanları tarafından taciz ve darp edildik." iddiasında bulunan Gökçe, erkek arkadaşı ile aynı evde yaşadıklarını söyleyerek, "Üsküdar'da ikamet eden 24 yaşında bir kadın öğrenciyim. 11 Kasım 2021 tarihinde saat 00.50'de erkek arkadaşımla birlikte Üsküdar vapur iskelesinden 'evimize' doğru yürüdüğümüz sırada, .... isimli işletmede oturmakta olan iki şahsın mekandan kalkıp bize doğru gelerek sokakta sarılmamız ve el ele yürümemizle ilgili hakaret içeren sözlü tacizlerine maruz kaldık." ifadelerini kullandı.

"Ben özgürüm" diyerek üniversite okuduğu şehirde "erkek arkadaşı" ile aynı evde yaşayıp, bir gece yarısı sokak ortasında yakınlaşan Gökçe, iddialarına şöyle devam etti:

"Oldukça saldırgan bir tavırla 'burada camiler var, siz burada böyle sarılamazsınız' diyerek hakaret etmeye, siz 'Müslüman değil misiniz?' gibi sözlerle bizi taciz etmeye başladılar. Yanıt vermekten olabildiğince kaçındığımız kısa bir münakaşanın ardından, 'sizinle konuşmak istemiyoruz, bizi taciz etmeyin', gibi sözlerle uzaklaşarak adımlarımızı hızlandırıp balıkçılar çarşısına doğru yürüdük. Çarşıya girdiğimiz sırada az önceki tacizcilerle bağlantılı olan üçüncü bir şahsın 'siz kime kafa tutuyorsunuz?' gibi bir söylemle bir anda bizi çekiştirip erkek arkadaşıma kafa atıp yumruklamaya başlamasıyla neye uğradığımızı şaşırdık. Üç kişi tarafından darbedildik."

Gökçe o erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğrayıp, öldürülürse bunlar olacak mı?

Türkiye'deki "kadın cinayetleri" sürekli tartışılıyor.. Yakın zamanda birçok üniversite öğrencisi genç kız, "erkek arkadaşları" tarafından katledildi. Cinayet öncesinde "Özgürüz, kimse bize karışamaz. İstersek kızlı-erkekli kalırız, istersek başka türlü kalırız" diyerek nikahsız birliktelikleri de normalleştirmeye çalışan sözde çağdaş kesim, o birlikteliklerin cinayetle veya şiddetle son bulması halinde ise, suçu siyasi iktidara atıyor..

Tıpkı, sosyal medyadan, erkek arkadaşı ile sokakta müstehcen hareketlerde bulunduğu halde, uyarıları pervasızca rededden Gökçe gibi.. Gökçe de "Biz özgürüz. Erkek arkadaşımla aynı evde kalabilirim. Sokakta öpüşebilirim." diyerek kendilerine gösterilen esnaf tepkisini, kamuoyu ile paylaşıp, "evlilik dışı ilişkileri meşrulaştırmak için çabalayan medya"yı da arkasına aldı. Gökçe'nin açıklamalarından sonra kamuoyu tarafından merak edilen soru ise şöyle: Yarın Gökçe'nin o erkek arkadaşı kendisine tecavüz ederse, Gökçe 'Nerede devlet' diyecek mi? Ya da Gökçe, o erkek arkadaşı tarafından katledilirse, Gökçe'nin ailesi, 'Devlet katilleri koruyor.' sözleri ile iktidarı hedef alacak mı? Veya Gökçe ile erkek arkadaşı, evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirdiğinde onu çöpe atarak yaşanan vahşete bir yenisini daha mı eklenecek?

Meşrulaştırıp yaygınlaştırmak istedikleri yaşam tarzının bilançosu!

Üniversite öğrencisi genç kadın cinayetlerinden sadece birkaçı! Hepsi "erkek arkadaşları" tarafından öldürüldü.

Yer: Isparta Tarih: 19 Kasım 2019

Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel, ziyaretine gelen erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Cankel’in önce boğazının sıkıldığı, sonra bıçaklandığı belirlenirken, zanlı, yakalanarak gözaltına alındı. Güleda Cankel’i öldüren zanlı Zafer Pehlivan (19), daha sonra tutuklandı.

Yer: Muğla Tarih: 16 Temmuz 2020

Muğla Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden 16 Temmuz 2020'de ayrılan Pınar Gültekin'in yanmış bedeni bir varil içinde bulundu. Katil zanlısı evli ve bir çocuk babası olan 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı'nın ifadesine göre; Avcı, Gültekin'e şiddet uygulayıp onu bayılttıktan sonra boğarak cinayeti işledi. Zanlı, Gültekin ile ilişkilerinin olduğunu ve kendisini terk etmesi üzerine yaşanan tartışma sonucu cinayeti işlediğini iddia etti.

Yer: Denizli-Merkez Tarih 11 Kasım 2020

Denizli’de üniversite öğrencisi Tuğba Tokbaş, erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Eray Hakver tarafından boğularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaldıkları aparttan kaçan zanlı Eray Hakver, olayın ortaya çıkmasının ardından emniyete giderek olayı itiraf etti.

Yer: Denizli-Pamukkale Tarih: 27 Ekim 2021

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi Şebnem Şirin (25), erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Furkan Zıbıncı (25) tarafından katledildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Evlilik dışı ilişkilerle dünyaya getirilip, çöpe atılan bebeklerden sadece birkaçı!

Yeni doğan bebeğini öldürüp çöpe attı

4 Mart 2021 / Antalya

Antalya'nın Serik ilçesinde evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe atan A.Ş. (39) tutuklandı.

'Babamdan korktuğum için çöpe attım'

26 Mayıs 2021 / İstanbul

İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi’nde genç bir kadın evlilik dışı ilişkiden doğan bebeğini doğurur doğurmaz çöp konteynerine attı. Çöp konteynerine çöp atmaya gelen bir başka kadın bebeği fark edince bebek kurtuldu. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri kamera görüntülerini inceleyerek bebeğini çöpe atan B.D.’yi tespit edip gözaltına aldı. B.D ifadesinde babasının hamile olduğunu bilmediğini, babasından korktuğu için doğumdan sonra bebeği çöpe attığını ifade etti.

Konteynerde bulunan bebek kurtarılamadı

23 Haziran 2021 / Çanakkale

22 yaşındaki kadın hamile kaldı ve hamileliğini ailesinden gizledi. 21 yaşındaki erkek arkadaşının da doktora gitme teklifini reddetti. Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu acımasız kadın, eğitiminde aldığı bilgilerle evlerinin tuvaletinde doğum yaptı. Sonrada iddiaya göre poşete koyduğu bebeğini çöp konteynerine attı. Konteynerde bulunan bebek hastaneye kaldırılsa da çare olmadı, hayatını kaybetti.

'Yol kenarında yeni doğmuş bebek bulundu'

3 Kasım 2021 / İstanbul

İstanbul Kartal'da iki inşaat işçisi, çanta içerisinde yeni doğmuş kız bebeği buldu. İşçilerden biri bebeğin annesini gördüğünü söylerken olay yerine gelen ekipler, bebeği hastaneye kaldırdı.