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"Sevgilime neden baktın" kurşunlarının zanlıları yakalandı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence merkezinde kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ettikleri 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan zanlılar yakalandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:33
"Sevgilime neden baktın" kurşunlarının zanlıları yakalandı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence merkezinde kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ettikleri 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan zanlılar yakalandı.


Olay Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kız arkadaşları ile gece kulübüne giden 3 kişi, yan masadaki 2 kişinin kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ederek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda iki taraf da gece kulübünden çıkarıldı. Lüks bir araçla gelen 3 kişi, kız arkadaşlarına baktığını iddia ettikleri 2 şahsa kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Çıkan silahlı kavgada E.A. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı şahıs ve yanında bulunan arkadaşı kendi otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, olay yerinde 9 adet kovan ele geçirildi.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemelerin ardından olayı B.D. ve R.Z. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışmalara başlayan cinayet ekipleri, 2 arkadaşı Dumlupınar Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerinden olayda kullandıkları 2 silah çıktı. B.D. ve R.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:33
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