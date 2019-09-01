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’Sevgilime neden baktın’ çatışması...O anlar kamerada

Bursa’nın Nilüfer İlçesinde 3 kişi gece kulübünde kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ettiği 2 kişiye silahlı saldırıda bulundu.

01 Eylül 2019 Pazar 07:23
’Sevgilime neden baktın’ çatışması...O anlar kamerada

Bursa’nın Nilüfer İlçesinde 3 kişi gece kulübünde kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ettiği 2 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken saldırıda bulunan 3 şüpheli kaçtı. Saldırı anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.


Olay merkez Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre kız arkadaşları ile gece kulübüne giden 3 kişi yan masadaki 2 kişinin kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ederek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda 2 taraf da gece kulübünden çıkarıldı. Lüks bir araçla gelen 3 kişi kız arkadaşlarına baktığını iddia ettikleri 2 kişiye kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı şahıs ve yanında bulunan arkadaşı kendi otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerinde 9 adet kovan ele geçirildi.


“ Silahla saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi”


Gece kulübü önünde çıkan silahlı kavga görüntüleri çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde arabanın arka kapsından çıkan şüphelinin tartıştıkları 2 kişiye kurşun yağdırdığı ve 1 kişinin yaralanması sonucunda şüphelilerin kaçtığı görüldü. Olay yerini inceleme altına alan ekipler çevrede bulunaneğlence mekanlarını kapattı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipleri silahlı saldırıda bulunan 3 kişi gözaltına almak için çalışma başlattı. Ayrıca yaralanan şahsın da tedavi amaçlı herhangi bir hastaneye başvurmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 07:23
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