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'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

İstanbullulara ‘sevgi pıtırcığı olarak pazarlanan Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzü her geçen gün ortaya çıkıyor. Son örnek, İmamoğlu’nun “Ukala, beyni uyuşmuş” şeklinde hakaret ettiği Eyüp Keskin oldu… Eşi ve iki çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini anlatan Keskin, “Sizin cenazenizi göndereceğiz. Burayı terk edin” tehditleri aldıklarını söyledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 07:38
'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile tartışan ya asılsız iddialarla linç kampanyasına ya da tehditlere maruz kalıyor. Bunun son örneği İstanbul Arnavutköy’de İmamoğlu’nun “ukala”, “senin beynin uyuşmuş” gibi hakaretlerine maruz kalan 30 yaşındaki esnaf Eyüp Keskin… İmamoğlu ile tartıştıktan sonra eşi ve 2 çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini ifade eden Keskin “Sizin cenazenizi göndereceğiz. Burayı terk edin” denildiğini söyledi.

Ukala diye azarlamıştı

CHP’nin adayı İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Arnavutköy’de Eyüp Keskin isimli bir esnafla tartışmıştı. Kendisine bir soru soran bir esnafı ikna etmeye çalışan İmamoğlu, başaramayınca öfke saçmıştı. “Bana ukalalık yapma” diyerek vatandaşa çıkışan İmamoğlu, “Yazık sana yazık. Beynin uyuşmuş” İfadelerini kullandı. İmamoğlu daha sonra da “Ne okudun sen?” diyerek aşağılamaya çalışmıştı.

Eşi bıçakla tehdit edildi

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrasında Keskin ve ailesinin saldırılara maruz kaldığı, işin ‘bıçaklı tehdide’ kadar vardığı ortaya çıktı. Eyüp Keskin olaydan sonra yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Olayın hemen ardından Türkiye’nin birçok yerinden ve özellikle Almanya ve Hollanda’dan tehdit dolu telefonlar alan Keskin’in eşi 3 defa yolu kesilerek bıçakla tehdit edildi.

HDP’liler de destek oldu

HDP ve CHP’lilerin hedefine koyduğu Keskin’e son günlerde ise, bulunduğu mahalleyi terk etmesi için HDP’liler tarafından baskı yapılıyor. Yurt içi ve yurtdışından aldığı tehdit ve hakaret telefonları sonrası iş yerini 3 günü bayramda olmak üzere 5 gün kapatmak zorunda kalan Eyüp Keskin, 10 bin liraya yakın zarar etti.

Müşteriler de korktu

Eyüp Keskin, “İnsanlar, benim iş yerime gelip yemek yemeye korkuyorlar. Çünkü beni tehdit edenlerin onları da hedef alacağını düşünüyorlar. Tehdit telefonlarının kesilmesinden sonra, arkadaşlarıma ulaşan tanımadığı kişiler, bana ölüm tehdidinde bulunuyor. Tehditlere asla boyun eğmeyeceğim. Kim ne derse desin umurumda değil. Sözlerimin arkasındayım” dedi.

Hakkımızı helal etmiyoruz

En büyük destekçisinin eşi ve ailesi olduğunu söyleyen Keskin, “Bu konuda geri adım atarsan sana hakkımızı helal etmeyiz” dediler. Bu bana güç veriyor. Bana destek olan vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.

3 gün tehdit edildim

28 Mayıs’ta gerçekleşen ve İmamoğlu tarafından tokat atılan Keskin, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bana destek açıklaması yapana kadar 3 gün boyunca çok ciddi tehditler aldım. Açıklamadan sonra tehdit telefonları kesildi. Olaydan 4 gün sonra 2’şer gün arayla eşim bıçak gösterilmek suretiyle 3 defa tehdit edildi. 2 yaşındaki kız çocuğumla markete giden eşimi bir kadın bir erkek güvenlik kameralarının olmadığı bir yerde bıçak gösterip durdurdu. Eşime, “Buradan cenazesini göndereceğiz, eşinle birlikte burayı terk edin, sizi burada istemiyoruz” diyerek tehdit ettiler” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 07:38
  1. İstanbul
  2. imamoğlu
  3. Eyüp Keskin
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • Hasanali koseHasanali kose18 dk önce
    Yine soyluyorum o itler bana ayni yapacak bakalim ne oluyor
  • Sporcu Sporcu 24 dk önce
    Perşembe nin gelişi, çarşamba dan bellidir, İstanbul geleceği ni görmelibir felakete adım atmaktan kaçınmalı dır.

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