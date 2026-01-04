  • İSTANBUL
Yaşam Sevgi emekti: Namaz kılan eşinin serumunu tuttu
Yaşam

Sevgi emekti: Namaz kılan eşinin serumunu tuttu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Sevgi emekti: Namaz kılan eşinin serumunu tuttu

Endonezya'da kaydedilen görüntüler, evliliğin "hastalıkta ve sağlıkla" olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tedavi gören eşinin namaz kılması için serumunu tutan eşi, takdir topladı.

Endonezya'da kaydedilen görüntüler, evliliğin "hastalıkta ve sağlıkla" olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tedavi gören eşinin namaz kılması için serumunu tutan eşi, takdir topladı.

Endonezya'da kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Hastane odasında çekilen videoda, tedavi gören bir kadının namaz kılabilmesi için eşinin serum şişesini namaz boyunca elinde tuttuğu anlar yer aldı.

 

HASTALIKTA SAĞLIKTA

Görüntülerde, kadının koluna bağlı serumun namaz sırasında engel oluşturmaması için eşinin dikkatle hareket ettiği görüldü.

Sessizce bekleyen adam, namaz süresince serum şişesini havada tutarak tedavinin aksamamasını sağladı.

