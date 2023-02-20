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Gündem Sevdiklerini hiç hesaba katmamış! Kızını kaybeden Orhan'dan korkunç sözler
Gündem

Sevdiklerini hiç hesaba katmamış! Kızını kaybeden Orhan'dan korkunç sözler

2023 yılında yaşanacak Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızını kaybedeceğini kestiremeyen Orhan Aydın'ın, bundan 9 yıl önce binaları sağlamlaştırmaya çalışan AK Parti iktidarının kentsel dönüşüm projesini korkunç ifadelerle hedef aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 01:25:00 -
Sevdiklerini hiç hesaba katmamış! Kızını kaybeden Orhan'dan korkunç sözler

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 10 ilde yıkıcı etki gösteren depremler üzerinden siyasi şov peşine düşecek kadar alçaklaşan CHP'lilerin maskesi bir bir düşüyor.

2013 yılındaki Bakanlar Kurulu kararına işaret edip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rantçılıkla suçlayan CHP'li Alpay Antmen'in iddiasına karşın, Hatay'da 6 mahalleyi yıllar önce riskli görüp kentsel dönüşüm kapsamına almak isteyen AK Parti, kentsel dönüşüm karşıtları tarafından engellenmişti. Bu durumu destekleyen bir mesaj daha ortaya çıktı.

Kentsel dönüşümü hedef almış!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızını kaybeden Orhan Aydın'ın da yıllar önce paylaştığı bir Twitter mesajında kentsel dönüşümü korkunç ifadelerle hedef aldığı öğrenildi.

Bugün yıkıcı depremde kızını kaybedeceğini kestiremeyen Aydın, 2012 yılındaki Twitter mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

Deprem "kentsel dönüşüm" denen ulesmeye yardım edecektir.! Bu yüzden 3.8 yetmez dahası için dua etmeli!

 

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