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Aktüel Sevda Noyan'a "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan takipsizlik
Aktüel

Sevda Noyan'a "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan takipsizlik

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:09:49 -
Sevda Noyan'a "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan takipsizlik

İSTANBUL (AA) - Sevda Noyan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen takipsizlik kararında, Sevda Noyan'ın, 10 Kasım 2013'te sosyal medya hesabından, "Bugün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel kurtar bizi diyenlere ibretle bakma günü. Bugün o gün..." şeklinde yaptığı paylaşımın ardından "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Kararda, yapılan dosya incelemesinde, suç duyurusuna konu olan eylemlerin, şüphelinin üzerine isnat edilen suçun 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında yasal unsurlarının oluşmadığı belirtilerek, Sevda Noyan hakkında takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

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