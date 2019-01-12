Seul Yunus Emre Enstitüsü açıldı

Güney Kore’nin başkenti Seul’de Yunus Emre Enstitüsü (YEE) açıldı. Seul YEE, başkentteki Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde, üniversitede tahsis edilen ofiste faaliyetine başladı.

Seul YEE yetkilisi Özgür Can Yıldız, Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin’i, kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi aktarmak üzere ziyaret etti. Büyükelçi Erçin, burada yaptığı konuşmada, YEE’nin Seul’de faaliyetlerine başlamasıyla Türkiye’nin kültürel değerlerinin Seul’de de kurumsal anlamda tanıtılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yıldız ise YEE’nin ocak ayı itibarıyla Seul’de resmi olarak faaliyete başladığını belirterek, YEE olarak dünya genelinde yılda bin 200’den fazla faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi. YEE’nin 46 ülkede 56 kültür merkezi bulunuyor.