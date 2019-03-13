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Setur ve M'Signature Event Company'den yeni etkinlik

Setur ve Türk girişimci Melis Kahyaoğlu'nun kurucusu olduğu M'Signature Event Company, Londra-Mayfair'de Adım Adım Londra Sanat Turu yapılacak

13 Mart 2019 Çarşamba 10:21
Setur ve M'Signature Event Company'den yeni etkinlik

iSTANBUL (AA) - Setur ve Türk girişimci Melis Kahyaoğlu'nun kurucusu olduğu M'Signature Event Company, Londra-Mayfair'de Adım Adım Londra Sanat Turu düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 100’ün üzerinde müzayede evi ve galeriye ev sahipliği yapan Mayfair, son yıllarda Royal Academy of Art iş birliği ile yapılan Mayfair Art Weekend ile ünlenerek sanat meraklıları için sanatın pek çok alanına dair geniş bir yelpaze sunuyor.

Bu yıl 28-30 Haziran 2019'da düzenlenecek Mayfair Art Weekend'e paralel olarak ilk kez düzenlenecek London Art-Walk ise katılımcılarına hem bu özellikli bölgeyi tanımayı hem de renkli bu etkinlikte keyifli vakit geçirmeyi vadediyor.

London Art-Walk'ın arkasında Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur ve Türk girişimci Melis Kahyaoğlu'nun Londra'da kurduğu M'Signature Event Company yer alıyor.

Bu iş birliği sonucu hayata geçen London Art-Walk (Adım Adım Londra Sanat Turu), Sanat yazarı ve öğretim görevlisi Neslihan Kartoğlu rehberliğinde düzenlenecek.

28 Haziran'da başlayacak ve yaz boyunca tekrarlanacak olan Adım Adım Londra Sanat Turu, Londra sanat hayatının sergiler eşliğinde paylaşılacağı, galerilerin bir kentin sanat hayatında ne denli önemli olduğunun tartışılacağı, bazı duraklarda galeri yöneticilerinin ve sanatçılarının da katılımıyla zenginleşecek dolu dolu bir deneyim sunuyor.

3 günlük bir programdan oluşan London Art-Walk ilk gününde Londra’ya vardıktan sonra Berkeley, Dover, Grafton, Albemarble, Old Bond, Burlington Gardens, Clifford, Cork, Saville Row ve Heddon sokaklarının bulunduğu Mayfair galeriler bölgesinde 10 adet galeriyi ziyaret edilecek. İkinci gün geziBennet , St.James’s, Jermyn, Ryder, Bury, King, Duke, Mason’s Yard, Pall Mall sokaklarının bulunduğu St.James’s galeriler bölgesinde 10 adet galeri ziyareti ile devam edecek.

Üçüncü gün ise Tate Modern Müzesi ziyareti ile başlayacak. Tate Modern Müzesindeki süreli sergiler turunda Sanatçı Odaları (Jenny Holzer), Büyülü Gerçeklik (Weimar Almanyasında Sanat 1919-33), Natalia Goncharova sergileri ziyaret edilecek.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:21
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