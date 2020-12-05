Setur gelecek yıl bireysel seyahatlerde artış bekliyor

İSTANBUL (AA) - Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, "Turizm sektörüne dokunan her bir noktanın gerekli tedbirleri şimdiden alması, gelecek dönemde hızlı hareket edebilmek için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.



Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sayılı turizm etkinlikleri arasında yer alan ve dünyanın dört bir yanındaki seyahat endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren Uzakrota Travel Summit’20 bu yıl online olarak gerçekleştirildi.



Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, etkinliğin Travel Marketing panelinde “Değişen Müşteri Beklentileri ve Yeni Normalde Seyahat” başlığıyla görüşlerini aktardı.



Oktay Temeller, pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizmin geleceğinin, sektör paydaşları ile birlikte şekillenebileceğini ve hazırlıklara şimdiden başlamak gerektiğini belirtti.

Setur’un pandeminin ilk günlerinden itibaren hem çalışanları hem de misafirleri için gerekli tüm önlemleri aldığını ifade eden Temeller, şunları kaydetti:



“Pandemi süreciyle beraber sadece turizm sektörü değil, tüm dünya değişiyor ve bu değişimleri gelecek dönemde çok daha net gözlemleyebileceğiz. Tüm dünya olarak içinden geçtiğimiz süreçte seyahate ve seyyahlara büyük bir özlem doğdu. Bu bağlamda turizm sektörüne dokunan her bir noktanın gerekli tedbirleri şimdiden alması, gelecek dönemde hızlı hareket edebilmek için büyük önem taşıyor. Setur olarak, bu zorlu dönemde çalışma yöntemlerimizden ürün gamımıza kadar her alanda yenilikler yaptık.



Turizm, bireysel-kurumsal otel ve uçak biletinden, MICE ve turlara kadar çok ayaklı ve büyük bir sektör. Biz Setur olarak tüm alanlarda kaliteli ve güvenilir hizmet vermekten dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bu süreçte çok çalıştık ve gelecek için kötümser değiliz, 2021 yılının ikinci çeyreğiyle birlikte bireysel seyahatlerde büyük bir yükselme bekliyoruz, bununla birlikte kurumsal firmaların iş amaçlı seyahatlerinin de bu sürecin ardından hareketlenmeye başlayacağı öngörüsündeyiz.”

Temeller, misafirlerinin seyahat programlarını önce sağlık ve güven düşüncesiyle planlamaya başladıklarını aktararak, “Geldiğimiz noktada Setur olarak yeni dinamiklere hızlıca karşılık verdik ve güven ortamını sağlayabileceğimiz bir yapı kurduk. Önümüzdeki dönemde de teknolojik altyapımızı kullanarak misafirlerimizin güven duydukları seyahati kolayca gerçekleştirebilecekleri alternatifler yaratmaya, dünyamızı daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.