0553 313 94 23

SETBİR Başkanı Tezel: "Kurbanlık olarak küçükbaş hayvanlara yönelin"

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunan SETBİR Başkanı Tarık Tezel, “Kurban Bayramı’nda dini vecibelerini yerine getirirken, büyük baş hayvan varlığının devamı ve küçükbaş hayvan varlığındaki arz fazlalığı nedeni ile kurbanlık olarak küçükbaş hayvanlara yönelin" dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:59
SETBİR Başkanı Tezel: "Kurbanlık olarak küçükbaş hayvanlara yönelin"

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunan SETBİR Başkanı Tarık Tezel, “Kurban Bayramı’nda dini vecibelerini yerine getirirken, büyük baş hayvan varlığının devamı ve küçükbaş hayvan varlığındaki arz fazlalığı nedeni ile kurbanlık olarak küçükbaş hayvanlara yönelin" dedi.



Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile vatandaşlara uyarılarda bulundu. Türkiye’de geçen yıl Kurban Bayramı’nda 866 bin büyük baş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvan kesildiğini hatırlatan Tezel, vatandaşların bu Kurban Bayramı’nda dini vecibelerini yerine getirirken, büyük baş hayvan varlığının devamı ve küçükbaş hayvan varlığındaki arz fazlalığı nedeni ile kurbanlık olarak küçükbaş hayvanların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.



"Refah düzeyi arttıkça kırmızı ete olan talep de artacaktır"


Türkiye’de kişi başı yıllık et tüketiminin 7-8 kilosunun balık, 13-14 kilosunun kırmızı et, 22-23 kilosunun ise beyaz et olduğunu belirten Tezel, "Refah düzeyi arttıkça kırmızı ete olan talep de artacaktır. Şu anda yılda 1 milyon 120 bin ton olan kırmızı et üretimimizin en az 1,5 milyon tona çıkması, vatandaşlarımızın yeterli ve sürekli kırmızı et tüketmesini sağlayacaktır. Bunun için üretim kapasitelerimiz yeterlidir. Önemli olan arzın sürekli ve istikrarlı olmasının temin edilmesidir" ifadelerini kullandı.



"Hayvan satıcıları ve alıcıları kurbanlık hayvanın sağlığı konusunda dikkatli olsunlar"


Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketleri nedeniyle hayvan hastalıklarının yayılma olasılığının olduğuna da dikkat çeken SETBİR Başkanı Tarık Tezel, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nün her yıl kurbanlık hayvan sevklerinde, alımlarında ve kesimlerinde dikkat edilecek hususlar hakkında rehber yayımladığını hatırlatarak, "Hem hayvan satıcıları hem de alıcılar kurbanlık hayvanın sağlığı konusunda dikkatli olsunlar" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Kaldırım’dan kurban bağışı
    1. Vali Kaldırım’dan kurban bağışı
    2. Mersin'de orman yangını
    3. Bakan duyurdu! Süre uzatıldı
    4. Irak, petrol üretiminin kısılmasının..
    5. İsmail Kartal: "Mevlüt Erdinç ve..
    6. Kur’an kursunu bitirdiler hediyeleri..
    7. Konya’da kent merkezine inen yaralı..
    8. Başkan Kılca: “Her şey ‘bir başka..
    9. Mardin’de Dicle Elektrik çalışanlarına..
    10. Kars'ta uyuşturucu operasyonu
    11. Kalbi duran kediye itfaiye erlerin..
    12. Başkan Işıksu, “Esnaf mutlu olursa..
    13. Zabıtadan kurban denetimi
    14. Siirt’te 510 paket kaçak sigara ve 10..
    15. Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü
    16. Aman dikkat! Yıllara meydan okumak..
    17. Bir yanda ‘ihaleci’, diğer yanda..
    18. Akyazı’da iki mahalle yolu yenileniyor
    19. Mezitli’de derelerin ıslahı için..
    20. Greyder ile Eymen’in ölümüne sebep..
    21. GTO Başkanları kurban bayramını kutladı
    22. Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımızın..
    23. Jaap Uilenberg: "Elle oynamalarda..
    24. Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya..
    25. İngiltere'de Salah şoku! Soruşturma..
    26. Elazığ’da 12 katlı binanın çatı..
    27. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    28. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
    29. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
    30. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru