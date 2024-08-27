"SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" DMM'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yalan haber ve paylaşımlarla mücadelesini sürdürüyor. Yapılan son açıklamada, 'SETA partiye rapor sundu' iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan bilgilendirmede, "SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" başlıklı haberlerin dezenformasyon içeriği olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın iddia edilen içerikte bir raporu bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda uyarı yapıldı.
DMM'nin sosyal medyada yapılan açıklamasının tamamı şöyle:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) iddia edilen içerikte bir raporu bulunmamaktadır.
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Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"