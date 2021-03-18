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Dünya Sessizliğini bozdu! Biden'ın 'katil' dediği Putin'den olay gönderme
Dünya

Sessizliğini bozdu! Biden'ın 'katil' dediği Putin'den olay gönderme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada kendisine "katil" diyen Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden'a olay bir göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 14:56:00 -
Sessizliğini bozdu! Biden'ın 'katil' dediği Putin'den olay gönderme

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı 'katil' benzetmesine Kremlin'den yanıt geldi. Biden'ın açıklamalarının ardından Washington büyükelçilerini ülkeye geri çağıran Kremlin yönetimi, yaptıkları açıklamada Rusya'nın ABD ile olan ilişkilerini gözden geçireceklerini belirtti.

Kremlin'den açıklama gelmişti

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik "katil" nitelendirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Biden'in Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'in Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin'den Biden'e gönderme

Sessizliğini bozan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı son dakika açıklamasında kendisine katil diyen Joe Biden'a "Ona sağlıklar dilerim" dedi.

Neler olmuştu?

ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve dün itibariyle gizliliği kaldırılan raporda, Rusya ve İran'ın, Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

Raporda, Trump ve Biden arasında süren seçim yarışının sonuçlarını Trump lehine etkilemek üzere Rusya'nın Başkan Biden'ın adaylığını ve Demokrat Parti'yi karalama çalışması ile Trump'ı destekleyerek seçim sonuçlarına güveni azaltmaya çalıştığı belirtilmişti.

"Putin'in katil olduğunu düşünüyorum"

Raporun ardından Biden ABD medyasına verdiği röportajda, muhabirin "Putin'in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak "Evet, öyle düşünüyorum" demişti. Biden ayrıca, Putin'in ABD Başkanlık Seçimlerine müdahale etmesinin "bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti.

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