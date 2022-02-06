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Kadın - Aile Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları: Türk mutfağının püf noktalarını işaret dili ile öğrendiler
Kadın - Aile

Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları: Türk mutfağının püf noktalarını işaret dili ile öğrendiler

Kadınlar, işaret dili tercümanı eşliğinde sütlü tatlılar, butik pastacılık ve geleneksel Türk mutfağının püf noktalarını öğrendi. .

Yeniakit Publisher
2022-02-06 18:13:00 - 2022-02-06 18:54:24
Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları: Türk mutfağının püf noktalarını işaret dili ile öğrendiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin halk üniversitesi olan BUSMEK bünyesinde açılan pasta-yemek yapım kursuna katılan işitme engelli kadınlar, işaret diliyle eğitim alarak mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

Bursa’da hizmetleriyle büyük küçük herkes kesime ulaşan Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), işitme ve konuşma engellilere yönelik örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü ve Bursa İşitme Engelliler Derneği işbirliğinde hazırlanan pasta-yemek yapım kursuna, işitme yetersizliği bulunan kadınlar yoğun ilgi gösterdi. BUSMEK Yeni Karaman Kurs Merkezi’ndeki eğitimlere katılan kadınlar, işaret dili tercümanı eşliğinde sütlü tatlılar, butik pastacılık ve geleneksel Türk mutfağının püf noktalarını öğrendi. 15 kadının yer aldığı kursta, 5 gün boyunca uzman öğreticiler tarafından işin incelikleri işaret diliyle anlatıldı.

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Günün sonunda çıkardıkları tabaklarla profesyonellere nazire yapan kursiyerler, mutluluklarını da işaret diliyle dile getirdi. Kurs sonunda katılım sertifikalarını alan kursiyerler, düzenlenen programdan memnuniyet duyduklarını belirterek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve BUSMEK’e teşekkür etti.

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