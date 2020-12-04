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Dünya Sessiz kalınırsa kötü olur! İsrail’den ortalığı karıştıracak plan
Dünya

Sessiz kalınırsa kötü olur! İsrail’den ortalığı karıştıracak plan

Ürdün’ün BM Temsilcisi, İsrail’in kutsal mabed ve Kudüs’e ilişkin planları konusunda çok sert uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 07:28:00 - 2020-12-04 11:06:03
Sessiz kalınırsa kötü olur! İsrail’den ortalığı karıştıracak plan

İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün statüsünü oldu bittiye getirerek değişikliğe gitmek istediği belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Filistin meselesine yönelik kararların alındığı oturumda konuşan Ürdün’ün BM Temsilcisi, İsrail’in kutsal mabed ve Kudüs’e ilişkin planları konusunda uyarıda bulundu.

"Oldubittilere izin vermeyeceğiz"

Ürdün temsilcisi, İsrail’in Aksa ve Kudüs’te oldu bitti şartları oluşturmaya yönelik çabalarda bulunduğunu belirterek, ülkesinin bu girişimlere izin vermeyeceğini belirtti. Temsilci, Ürdün’ün “yeni oldubittilere veya Mescid-i Aksa ile Kutsal şehrin tarihi ve yasal statüsünün değiştirilme girişimleriyle mücadele edeceğini” kaydetti.

İsrail’in son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkeleri kullanarak Mescid-i Aksa üzerindeki kontrolünü genişletmeye yönelik çabalarda olduğu biliniyor. Kudüs üzerinde oynanan bu oyunun üçüncü dünya savaşına sebebiyet vermesinden endişe ediliyor.

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Yorumlar

Eyman

Çok hızlı bir şekilde silahlanmamız lazım ve Kötülerin ellerinde koz olarak bulundurdukları nükleer silahlara da biran evvel kavuşmamız lazım!
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Mehmet

Öyle bi şeyde ilk devlet başkanı kimse ses çıkarmıyor diye yok veya şavaş yapmatı diye onu asarız
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