‘Sessiz ibadet’ saçmalığı iptal

Mehmet Aydın

Başta Filistin ve Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki sağduyulu Müslümanların tepkisini çeken Mescid-i Aksa’ya baskınları meşrulaştıran Siyonist mahkeme kararı iptal edildi. Kudüs Haber Ağı’nın haberine göre Cuma günü Kudüs’teki bir İsrail merkez mahkemesi, Sulh Mahkemesi’nin Mescid-i Aksa’nın avlusunda Yahudiler için “sessiz ibadet” yapılmasına izin veren önceki kararını iptal etti.



İsrailli kamu yayıncısı KAN’ın bildirdiğine göre de İsrail polisi, Sulh Ceza Mahkemesi’nin Mescid-i Aksa’da sessizce ibadet eden bir yerleşimcinin oradan çıkarılmasını engelleyen kararına itiraz etti. Siyonist mahkeme de hem İslam dünyasından yükselen tepkilere hem de polisin talimatlarını dikkate alarak verilen ‘sessiz ibadet’ onama kararını iptal etti. Cuma günü mahkeme kararı açıklanmadan 50 binden fazla Filistinli Aksa’da namaz kılarak, İsrail’i protesto etmiş ve sık sık “kanımız canımız sana feda Aksa” sloganı atmıştı.