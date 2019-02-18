SESOB ile sağlık protokolü

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği(SESOB) ile Liv Hospital Samsun arasında sağlıkta hizmet sözleşmesi imzalandı.

Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ve Liv hospital Samsun Kurumsal Tanıtım Müdürü Cihan Başoğlu arasında imzalanan protokol tüm SESOB üyelerini kapsıyor.

Güler yaptığı açıklamada, “Karadeniz’in sağlık kenti Samsun’un yıldız hastanesi Liv Hospital Samsun deneyimli ve marka bir sağlık kuruluşudur. Esnafımızın daha iyi ve güvenli bir hizmet alabilmesi için Liv Hospital Samsun ile imzaladığımız bu sözleşmeyle bir birliktelik adımı atmış olduk. Tüm üyelerimizin sağlık ihtiyaçlarında yanında olacağı için Liv ailesine şimdiden teşekkür ederiz” dedi.

Cihan Başoğlu ise, “Her zaman yanında olduğumuz esnaf ve sanatkarlarımızla bu protokol ile bağlarımızı güçlendirmiş bulunmaktayız. Liv ailesi olarak üyelerimizin sağlık ihtiyaçlarında yanında olmaktan gurur duymaktayız” diye konuştu.