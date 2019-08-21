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"Sesi Görenler" Avrupa'da çifte başarı istiyor

- Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan: "2015'te Londra'da şampiyon olup Rio 2016'ya katıldık. Yine aynısını yapmak istiyoruz"- "Avrupa Şampiyonası'na favori olarak gideceğiz"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:07
"Sesi Görenler" Avrupa'da çifte başarı istiyor


ANKARA (AA) - NURİ AYDIN - Sesi Görenler Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'na favori olarak giderek, olimpiyat kotası ve şampiyonluk hedefliyor.

B1 Milli Futbol Takımı, İtalya'da 14-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor. Milliler, başkent Roma'da gerçekleştirilecek şampiyonada finale kalması halinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı elde edecek.

Kayseri kampının ardından çalışmalarını eylül ayında TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapacağı kampla tamamlayacak milli takım, 14 Eylül'de Roma'ya hareket edecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Sesi Görenler Milli Takımı'nın hazırlık ve hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Kayseri ve Riva kamplarıyla sıkı bir hazırlık dönemi geçireceklerini anlatan Sayyıdan, "Hedefimiz şampiyon olmak ama final de yetiyor bize. Çünkü finale çıkan 2 takım da Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak. Dolayısıyla, önce final oynayıp sonra şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Sayyıdan, görme engelli millilere güvendiğini aktararak, "2015'te Londra'da şampiyon olup Rio'ya katıldık. Yine aynısını yapmak istiyoruz. Bunun için tüm gayreti gösteriyoruz. Başaracak gücümüz var. Takımınıza da güveniyoruz ancak şansa ve duaya da ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.


- "Kondisyonumuz ve kapasitemiz yeterli"


Sayyıdan, ay-yıldızlı ekibin moral ve motivasyonunun üst düzeyde olduğunu ve kupayı tekrar Türkiye'ye getireceklerine inandığını söyledi.

Şampiyonluk hedefiyle tek yürek olduklarını vurgulayan Sayyıdan, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'na favori olarak gideceğiz. Şans bizim aleyhimizde olmazsa hiçbir olumsuzluk görmüyorum. Bizim en büyük duamız kötü şansın bizden yana olmaması. Bunun dışında gücümüz, kondisyonumuz ve kapasitemiz yeterli."

Kamp döneminde tüm ekibin özverili şekilde çalışıp elinden geleni yaptığını aktaran Sayyıdan, "Çocuklar aynı amaç doğrultusunda tek yürek olmayı başardı. Bu inançla bunu başaracağımıza inanıyoruz. Türk insanının dualarını bekliyoruz. Duaya da ihtiyacımız var." diyerek sözlerini tamamladı.

A Grubu'nda Belçika, İtalya, İspanya ve Romanya ile mücadele edecek Türkiye, organizasyonun açılış maçında 17 Eylül Salı günü ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.

John Ball'un teknik direktörlüğünü yaptığı B1 Görme Engelliler Futbol Takımı'nda şu sporcular yer alıyor:

Emrah Öcal, Kahraman Gurbetoğlu, İbrahim Üzüm, Ömür Mercan, Ali Aktaş, Reşat Aykut Akyön, Ramazan Kunduz, Ercan Bayraktar, Muhammed Ali Öktem, Oğuzhan Yokuş, Volkan Demir, Ertuğrul Demirel, Abdullah Sümer, Semih Deniz, Mehmet Dinçer, Hüseyin Saygılı, Doruk Gökmen Erkmen.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:07
  1. IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası
  2. Sesi Görenler Milli Takımı
  3. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan

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