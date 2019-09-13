0553 313 94 23

Ses yine Avrupa'dan çıktı! "HDP ve CHP temsilcilerine baskıya son verin"

Avrupa Parlamentosunun 46 milletvekili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektupla çağrıda bulunarak, "HDP ve CHP temsilcilerine yapılan baskılara son verin" dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 19:21
Ses yine Avrupa'dan çıktı! "HDP ve CHP temsilcilerine baskıya son verin"

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektupla çağrı yaptı.46 milletvekilinin ortak mektubunda iktidardan HDP ve CHP temsilcilerine yapılan baskılara son vermesini, yerel seçim sonuçlarına saygı göstermesini istedi.

Milletvekillerinin Erdoğan'a gönderdiği mektup şunlar yer alıyor:

Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ağustos'ta Diyarbakır (Adnan Selçuk Mızraklı), Mardin (Ahmet Türk) ve Van (Bedia Özgökçe Ertan) kentlerinin seçilmiş belediye başkanları görevden alındı ve yerlerine hükümet tarafından görevlendirilen valiler atandı. Seçilmiş belediye başkanları terörizm propagandası yapmak ve terörü finanse etmekle suçlanıyor. Bu suçlamalar doğru değil. Yetkililer bu iddialarla ilgili herhangi bir delil sunmadılar.

Hükümetin seçim sonuçlarını kabul etmediği iddia ettiler

Bu da Türkiye'deki HDP'nin başarılı olduğu illerde merkez hükümetin yerel seçim sonuçlarını kabul etmek istemediği için yapılan suçlamalar olduğu izlenimini veriyor. Henüz seçim kampanyası süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP'nin seçim başarısını kabul etmeyeceği yönünde belirtiler vardı.

Bizler, Avrupa Parlamentosu üyeleri olarak, size bu son gelişmeler konusunda derin endişe duyduğumuzu söylemek isteriz. Özgür ve bağımsız seçimler modern demokrasinin temel prensiplerinden biridir. Şimdi, sözde sebeplerle üç şehirde seçim sonuçları tanınmıyor. Adnan Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Bedia Özgökçe Ertan'ın adaylıkları resmi olarak kabul edildi ve üçü de büyük bir çoğunlukla seçildi.

Geçmişte zaten, HDP'li birçok belediye başkanı görevden alındı, tutuklandı ya da sürgüne zorlandı. HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile diğer muhalefet üyelerinin uğradığı zulüm demokrasiye tehdittir ve haklı gösterilemez.

Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına tepki

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun da bazı tweetlerinden ötürü yaklaşık 10 yıl hapis cezası alması kabul edilemezdir.

Siz, Bay Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçilmiş başka yetkililerin de görevden alınacağını açıkladınız. Bu tehdit, açık şekilde İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu gibi belediye başkanlarına. CHP de yerel seçimlerde ülkenin batısındaki birçok büyük şehri kazandı. Bizler, Avrupa Parlamentosu'nun çeşitli parti ve politik gruplarından temsilciler olarak demokrasiden, insan haklarından ve Türkiye'deki meslektaşlarımızla dayanışma sergilemekten yana duruyoruz.

Size, Türkiye hükümetine, HDP ve CHP üyelerine yönelik bu baskıyı bitirmeniz, yerel seçim sonuçlarını kabul etmeniz ve Türkiye'deki muhalefete karşı başka yeni bir baskı dalgası başlatmamanız için çağrı yapıyoruz.

Saygılarımızla,

Demirel Özlem Alev (GUE/NGL)

Abed Rego Sira (GUE/NGL)

Anderson Martina (GUE/NGL)

Arvanitis Konstantinos (GUE/NGL)

Aubry Manon (GUE/NGL)

Barrena Pernando (GUE/NGL)

Benifei Brando (S&D)

Björk Malin (GUE/NGL)

Bompard Manuel (GUE/NGL)

Burkhardt Delara (S&D)

Buschmann Martin (GUE/NGL)

Cavazzini Anna (Greens/EFA)

Chaibi Leila (GUE/NGL)

Carthy Matt (GUE/NGL)

Daly Clare (GUE/NGL)

Ernst Cornelia (GUE/NGL)

Ferreira Joao (GUE/NGL)

Georgoulis Alexis (GUE/NGL)

Georgiou Giorgos (GUE/NGL)

Glucksmann Raphaèl (S&D)

Guetta Bernard (RENEW)

Guillaume Sylvie (S&D)

Incir Evin (S&D)

Kizilyürek Niyazi (GUE/NGL)

Kouloglou Stelios (GUE/NGL)

Marquardt Erik (Greens/EFA)

Matias Marisa (GUE/NGL)

Mavrides Costas (S&D)

Michels Martina (GUE/NGL)

Omarjee Younous (GUE/NGL)

Papadakis Demetris (S&D)

Papadimoulis Dimitrios (GUE/NGL)

Pereira Sandra (GUE/NGL)

Pineda Marin Manuel (GUE/NGL)

Piri Kati (S&D)

Reintke Terry (Greens/EFA)

Ritchie Sheila (RENEW)

Schirdewan Martin (GUE/NGL)

Scholz Helmut (GUE/NGL)

Sojdrova Michaela (EPP)

Strik Tineke (Greens/EFA)

Urban Crespo Miguel (GUE/NGL)

Van Sparrantak Kim (Greens/EFA)

Villanueva Ruiz Idoia (GUE/NGL)

Villumsen Nikolaj (GUE/NGL)

Vollath Bettina (S&D)

Wallace Mick (GUE/NGL)

Ward Julie (S&D)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 19:21
  1. Van
  2. Mardin
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Avrupa Parlamentosu
  7. Canan Kaftancıoğlu
  8. CHP
  9. HDP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Falcao ve Lemina, Paşa karşısında 11’de
    1. Falcao ve Lemina, Paşa karşısında 11’de
    2. İspanya’da selde ölü sayısı 4’e..
    3. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye..
    4. Avcılar’da kayalıklara sıkışan genç..
    5. Cizre’de 5 kilo esrar ele geçirildi
    6. Ses yine Avrupa'dan çıktı! "HDP ve CHP..
    7. İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?
    8. Küfür tartışmasında dayı ve yeğeni..
    9. Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi kaç..
    10. ‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi..
    11. Samsung'dan hediye kazanma fırsatı..
    12. SPK haftalık bülteni
    13. Denizli’de trafik kazası: 1 yaralı
    14. Arka Sokaklar Yigitcan Ergin kimdir? |..
    15. Sancaktepe’de annesini öldüren şahıs..
    16. Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa..
    17. Türkiye'nin ardından tepkiler çığ..
    18. Tacikistan, komşu ülkelere elektrik..
    19. Hamile kadını öldüren caniden skandal..
    20. Başkan Vergili’den CHP’lilerin çöp..
    21. Avcılar’da denize düşen genç..
    22. İzmir’de bir kadın evde el ve ayakları..
    23. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı..
    24. İsrail askerleri Gazze sınırında 30..
    25. Kılıçdaroğlu'nun kabulü
    26. Standart dışı ışık donanımına sahip..
    27. Servis aracının çarptığı yaya yaralandı
    28. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın..
    29. Beşiktaş kafilesi Gaziantep’te
    30. Muğla'da orman yangınları
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi