Ses verecek misin Meral? İYİ Parti'de gayr-i meşru ilişki rezaleti!

Yeniakit.com.tr

Kendisinden 33 yaş küçük Elif Şahin ile gayr-i meşru ilişki yaşadığı iddia edilen İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın rezaleti patlak verdi.

4 aylık hamile olduğunu belirten Elif Şahin isimli kadın, Başaran'ın kendisinden olan çocuğu aldırması için baskı yaptığını, bu konuda kendisini tehdit ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

4 aylık hamile olduğunu söyledi!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, gece saatlerinde karakola başvuran Elif Şahin (32) isimli kadın, İP'li Başaran (65) hakkında 'tehdit' iddiasıyla şikayette bulundu..

Başaran ile yaklaşık 3 yıldır ilişkileri olduğunu belirten Şahin, 4 aylık hamile olduğunu söyledi.

Olay ile ilgili emniyet güçleri ve savcılığın tahkikata başladığı ifade edildi.

Hiranur Vakfı'na atılan iftirada fırsat bulup TBMM kürsüsünde tarikatlara kin kusan Meral Akşener'in İP'li Başaran hakkında ne söyleyeceği merakla bekleniyor.