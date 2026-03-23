Ses ve yüz klonlayan dolandırıcılar tehlike saçıyor! Siber saldırganlara karşı izlenecek 5 adım

Sadece birkaç saniyelik ses ve görüntü kayıtlarıyla kurbanların sevdiklerini kusursuzca taklit eden veya masum fotoğrafları cinsel içerikli şantaj malzemesine dönüştüren saldırganlar, büyük yıkımlara yol açıyor. Bitdefender Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bu yeni nesil klonlama tuzaklarına karşı kullanıcıları uyararak dijital güvenliği sağlayacak 5 adımı paylaşıyor. "Hizmet olarak dolandırıcılık" (Fraud-as-a-service) modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte, hiçbir teknik bilgiye sahip olmayan siber suçlular bile gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanarak inandırıcı saldırılar düzenliyor. Global Siber Güvenlik Lideri Bitdefender, İnterpol'ün yayınladığı Küresel Finansal Dolandırıcılık Tehdit Değerlendirmesi raporunu gözler önüne sererek, yatırım sahtekarlıklarının, cinsel içerikli şantaj vakalarının ve oltalama saldırılarının yapay zeka sayesinde otomatikleştiğini gösteriyor.

Özellikle dark web’de satılan klonlama uygulamaları, saldırganların kurbanların aile üyelerini kusursuz bir şekilde taklit etmesine veya sosyal medya fotoğraflarını manipüle etmesine olanak tanıyor. Sahte kazalar, acil para talepleri veya sahte şantaj videoları gibi senaryolarla kurbanları paniğe sürükleyen bu yeni nesil saldırılar, siber tehditlerin ulaştığı kritik boyutu ve dolandırıcılığın nasıl endüstrileştiğini gözler önüne seriyor. Yapay zeka dolandırıcılığının küresel ve organize bir sektöre dönüştürdüğünü vurgulayan Akkoyunlu, siber suçluların artık sistemleri hacklemek yerine doğrudan insan psikolojisini hedef aldığını belirtiyor.

"SİBER SALDIRGANLAR İNSAN PSİKOLOJİSİNİ HEDEF ALIYOR"

Siber güvenlik dünyasında kuralların tamamen değiştiğini vurgulayan Akkoyunlu, "Yapay zeka araçlarının ucuzlaması ve kolay erişilebilir hale gelmesi, dolandırıcılık faaliyetlerini organize bir yapıya büründürüyor. İnternette paylaştığınız birkaç saniyelik bir video veya ses kaydı, saldırganların sizin kimliğinize bürünerek ailenizden yüklü miktarda para talep etmesi veya üretilmiş sahte cinsel içerikli videolarla size şantaj yapması için fazlasıyla yetiyor. Karşımızdaki tehlike sadece maddi kayıplara yol açmakla kalmıyor; aynı zamanda insanların güven duygusunu da derinden sarsıyor. Siber suçlular artık kurbanların bilgisayarlarına sızmaya çalışmak yerine, onların korku ve panik duygularını manipüle ediyor. Bu kusursuz manipülasyonlara karşı korunmanın en temel yolu, dijital ayak izimizi sınırlandırmak ve duyduğumuz veya gördüğümüz her şeye anında inanma refleksimizi değiştirmekten geçiyor." dedi.

İŞTE ALINMASI GEREKEN 5 ÖNLEM

Alev Akkoyunlu, yapay zeka destekli oltalama saldırılarına ve klonlama tuzaklarına karşı alınması gereken 5 önlemi aktarıyor:

1. Duygusal ve acil para taleplerine şüpheyle yaklaşın. Sevdiklerinizden, arkadaşlarınızdan veya yöneticilerinizden gelse dahi, panik havası barındıran ve acil para transferi isteyen mesajlar veya aramalar karşısında sakin kalın. Yapay zeka ile üretilen seslerin panik anında gerçeğinden ayırt edilmesinin imkânsız olduğunu unutmayın.

2. Gelen talepleri ikinci bir kanaldan mutlaka doğrulayın. Tanımadığınız bir numaradan acil bir durum veya bir kaza haberi aldığınızda, telefonu derhal kapatın ve o kişiye doğrudan kendi rehberinizdeki kayıtlı numarasından veya farklı bir iletişim platformundan ulaşarak durumu teyit edin.

3. Sosyal medyadaki dijital ayak izinizi sınırlandırın. Siber suçlular, ses ve yüz klonlama araçlarını eğitmek için herkese açık olarak paylaştığınız video ve ses kayıtlarını topluyor. Sosyal medya hesaplarınızın gizlilik ayarlarını en üst seviyeye çıkararak kişisel verilerinizin kötüye kullanılmasını engelleyin.

4. Cinsel içerikli sahte şantaj tehditlerine karşı soğukkanlılıkla yaklaşın. Tanımadığınız kişilerden gelen ve ellerinde size ait uygunsuz görüntüler olduğunu iddia eden tehdit mesajlarına itibar etmeyin. Saldırganların yapay zeka ile masum fotoğraflarınızdan sahte videolar üretebildiğini unutmayın, paniğe kapılarak asla ödeme yapmayın ve durumu derhal resmi mercilere bildirin.

5. Şüpheli durumlarda yapay zeka destekli tespit araçlarına başvurun. Klonlanmış bir sesi, profesyonelce hazırlanmış bir kurguyu veya sahte bir mesajı sadece sezgilerinizle ayırt etmek her geçen gün imkânsızlaşıyor. Beklenmedik bir telefon veya mesaj aldığınızda doğruluğunu teyit etmek için Bitdefender Scamio gibi ücretsiz dolandırıcılık tespit servislerini kullanın ve cihazlarınızı Bitdefender Total Security gibi kapsamlı çözümlerle koruma altına alın.