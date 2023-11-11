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Dünya Ses var ama maalesef görüntü yok! Veliaht Prens Selman İsrail'e esti gürledi
Dünya

Ses var ama maalesef görüntü yok! Veliaht Prens Selman İsrail'e esti gürledi

Yeniakit Publisher
2023-11-11 17:43:00 -
Ses var ama maalesef görüntü yok! Veliaht Prens Selman İsrail'e esti gürledi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, düzenlediği 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’nin açılış konuşmasında, “Filistin'de yaşananlar, uluslararası toplumun ve BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in uluslararası insani yasalara yönelik ağır ihlallerine son verme konusundaki başarısızlığını ve dünya tarafından benimsenen çifte standartları kanıtlayan insani bir felakettir” dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirvede Gazze başta olmak üzere Filistin’de yaşananların ele alınıyor.

Zirveye katılan liderler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından karşılanmasının ardından aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından başlayan zirvenin açılış konuşmasını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman yaptı.

İsrail’e Gazze’ye yönelik saldırılarını sonlandırması çağrısında bulunan Selman, “Filistin'de yaşananlar, uluslararası toplumun ve BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in uluslararası insani yasalara yönelik ağır ihlallerine son verme konusundaki başarısızlığını ve dünya tarafından benimsenen çifte standartları kanıtlayan insani bir felakettir” dedi.

Selman ayrıca "Barış için İsrail işgalinin ve yasadışı yerleşimlerin sona erdirilmesi, Filistin halkının yerleşik haklarının iade edilmesi ve 1967'de başkenti Doğu Kudüs olan bir devletin kurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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