Ses kısıklığı şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı!

Zonguldak'ta yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Dinç, uzun yıllar sigara kullanımı sonrası geçen yıl ses kısıklığı problemi yaşamaya başladı. Bunun üzerine hastaneye başvurdu. Hastadan alınan biyopsi örnekleri sonrası yapılan değerlendirmede erken evre gırtlak kanseri olduğu tespit edildi.

Cerrahi ve radyoloji tedavi yöntemleri sunulan hasta, lazer cerrahisi yöntemiyle ameliyat olmak istedi. Dr. Deniz Baklacı ve ekibi hastanın boğazındaki tümörleri lazer cerrahisi yöntemiyle temizleyerek çıkarttı. Eski sağlığına kavuşan Ahmet Dinç, ses terapistindeki tedavisini sürdürüyor.

'Lazer Cerrahi Yöntemi Avantaj Sağladı'

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Deniz Baklacı, ameliyat sürecinde çeşitli yöntemlerin olduğuna dikkat çekti. Bu tür durumlarda hastanın yaşı, tümörün çeşidi gibi faktörleri de göz önüne aldıklarını belirten Baklacı, ekibiyle birlikte başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Lazer cerrahisinin avantajını anlatan Baklacı, sözlerini şöyle tamamladı:

'Kesi Olmadan Yapılan Bir Cerrahi'

“Yapılan muayenesinde ses telleri üzerinde bir kitleyle karşılaştık. Biyopsi aldık. Sonucu gırtlak kanseri olarak geldi. Erken evre olduğunu kendisine belirttik. Tedavi seçeneklerini sunduk. Bunlar arasında ameliyat ve radyo terapi bulunmaktaydı. Ameliyat ve radyoterapi arasında başarı sonuçları olarak çok fazla fark olmamasına rağmen birbirinin avantajları ve dezavantajları bulunmakta. Hasta ameliyat olmak istediğini belirtti. Biz cerrahiyi planladık. Bu hasta kapalı teknik için uygundu. Boyunda kesi olmadan yapılan bir cerrahi.”

'Şimdi Çok İyiyim'

Bir yıldır yaşadığı hastalığının ameliyatla sona erdiğini anlatan hasta Ahmet Dinç, "Bu hastalık bir seneden beri vardı. Hocama geldim. Hocam bana üç yöntem sundu. Hocalarıma güvendiğim için hangisinin benim için uygun görüldüğünü sorarak o yöntemi kabul ettim. Lazer tedavisi uygun gördüklerini söylediler. Ama çok iyiyim şimdi. Bir ses problemi var. Onu da terapi göreceğim. Hiçbir şeyim yok. Ağrım yok. Ameliyatım çok başarılı geçti" diye konuştu.