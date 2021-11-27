Ses hızından 9 kat daha hızlı! Dünyaya korku salan füzenin seri üretimine başlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 3 Kasım'da Zirkon hipersonik seyir füzesinin denemelerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve gelecek yıldan itibaren Rus Donanması için gelmeye başlayacaklarını söyledi. Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, 18 Kasım'da Putin'e, Beyaz Deniz'de bir Zirkon hipersonik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini bildirdi.

Rusya, hipersonik füzelerinin şu ana kadar geliştirilen savunma sistemlerini alt edebileceğini ileri sürerek, bu füzeleri 'durdurulamaz' olarak nitelendiriyor.

Moskova Bölgesi'ndeki Reutovo kasabasında yer alan Rusya Askeri-Endüstriyel Araştırma ve Endüstri Makine İmalatı Derneğine (MIC NPO) yakın bir kaynak, ülkenin donanması için Zirkon hipersonik füzelerinin seri üretimine başladığını söyledi.

Zirkon seri üretimi başladı

Kaynak, TASS'a verdiği demeçte, "NPO Mashinostroyenia'da Zirkon füzelerinin seri üretimine devam ediyor, ancak bu ürünün fırlatmalarının devlet denemeleri devam edecek." dedi.

İki başarılı test fırlatmasının ardından, bir denizaltıdan Zirkon hipersonik füzesinin uçuş geliştirme testlerinin 2024'te Proje 885M (Yasen-M) nükleer enerjili denizaltıda devam edeceğini söyledi.

4 Ekim'de nükleer güçle çalışan denizaltı Severodvinsk, yüzeyinden Zirkon hipersonik füzelerini test etti.

Daha önce bir kaynak TASS'a, Zirkon hipersonik füzesinin devlet denemelerinin kasım ayında başlayacağını ve aralık ayında devam edeceğini söylemişti. Genel olarak, deniz ve kıyı hedeflerine karşı beş test yapılması planlanıyor.

24 Ağustos 2021'de Army 2021 uluslararası silah fuarında, Zirkon hipersonik füzelerinin Rus birliklerine teslimi konusunda bir sözleşme imzalandı.

Ses hızının 9 katı hızlı

Zirkon çok amaçlı hipersonik füze, deniz ve kara hedeflerini vurmak üzere tasarlandı.

Putin daha önce, Mach 9'da (ses hızının dokuz katı) seyredebilen ve 1.000 km'nin üzerindeki hedefleri vurabilen Zirkon hipersonik füzelerinin yakında savaş pozisyonuna geçeceğini söyledi.

Rusya, denizaltılarını ve su üstü gemilerini Zirkon hipersonik füze sistemleriyle donatmayı planlıyor.

Kaynak: star.com.tr