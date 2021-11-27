  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Ses hızından 9 kat daha hızlı! Dünyaya korku salan füzenin seri üretimine başlandı
Teknoloji

Ses hızından 9 kat daha hızlı! Dünyaya korku salan füzenin seri üretimine başlandı

Rusya'nın 'durdurulamaz' olarak nitelendirdiği ses hızından 9 kat daha hızlı Zirkon hipersonik füzelerinin, seri üretimine başladığı açılandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 14:14:00 -
Ses hızından 9 kat daha hızlı! Dünyaya korku salan füzenin seri üretimine başlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 3 Kasım'da Zirkon hipersonik seyir füzesinin denemelerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve gelecek yıldan itibaren Rus Donanması için gelmeye başlayacaklarını söyledi. Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, 18 Kasım'da Putin'e, Beyaz Deniz'de bir Zirkon hipersonik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini bildirdi.

Rusya, hipersonik füzelerinin şu ana kadar geliştirilen savunma sistemlerini alt edebileceğini ileri sürerek, bu füzeleri 'durdurulamaz' olarak nitelendiriyor.

Moskova Bölgesi'ndeki Reutovo kasabasında yer alan Rusya Askeri-Endüstriyel Araştırma ve Endüstri Makine İmalatı Derneğine (MIC NPO) yakın bir kaynak, ülkenin donanması için Zirkon hipersonik füzelerinin seri üretimine başladığını söyledi.

Zirkon seri üretimi başladı

Kaynak, TASS'a verdiği demeçte, "NPO Mashinostroyenia'da Zirkon füzelerinin seri üretimine devam ediyor, ancak bu ürünün fırlatmalarının devlet denemeleri devam edecek." dedi.

İki başarılı test fırlatmasının ardından, bir denizaltıdan Zirkon hipersonik füzesinin uçuş geliştirme testlerinin 2024'te Proje 885M (Yasen-M) nükleer enerjili denizaltıda devam edeceğini söyledi.

4 Ekim'de nükleer güçle çalışan denizaltı Severodvinsk, yüzeyinden Zirkon hipersonik füzelerini test etti.

Daha önce bir kaynak TASS'a, Zirkon hipersonik füzesinin devlet denemelerinin kasım ayında başlayacağını ve aralık ayında devam edeceğini söylemişti. Genel olarak, deniz ve kıyı hedeflerine karşı beş test yapılması planlanıyor.

24 Ağustos 2021'de Army 2021 uluslararası silah fuarında, Zirkon hipersonik füzelerinin Rus birliklerine teslimi konusunda bir sözleşme imzalandı.

Ses hızının 9 katı hızlı

Zirkon çok amaçlı hipersonik füze, deniz ve kara hedeflerini vurmak üzere tasarlandı.

Putin daha önce, Mach 9'da (ses hızının dokuz katı) seyredebilen ve 1.000 km'nin üzerindeki hedefleri vurabilen Zirkon hipersonik füzelerinin yakında savaş pozisyonuna geçeceğini söyledi.

Rusya, denizaltılarını ve su üstü gemilerini Zirkon hipersonik füze sistemleriyle donatmayı planlıyor.

Kaynak: star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum

Geçtiğimiz haftalarda 'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek. Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen ekonomist Necmettin Batırel'den yeni değerle..
İzmir açıklarında ölüyorlardı! 50 göçmen kurtarıldı
Gündem

İzmir açıklarında ölüyorlardı! 50 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan'ın ölüme terk ettiği ve Türkiye kara sularına..
İşte doğal diş fırçası! Herkesin buzdolabında bulunuyor
Sağlık

İşte doğal diş fırçası! Herkesin buzdolabında bulunuyor

Uzman Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Elifhan Alagöz, doğal diş fırçası görev besinleri açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay