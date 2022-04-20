Ses hızına yakın uçacak! İşte Türkiye'nin yeni füze motoru

Kale Grubu Teknik Başkanı Osman Okyay, Gebze Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen “Aerospace Propulsion System Congress” adlı etkinliğe katılım sağladı. Kale Arge tarafından yürütülen mevcut turbojet füze motorları hakkında bilgi veren OKYAY, KTJ-3700 adlı yeni bir motorun geliştirildiğini ise ilk kez açıkladı.

Bu yıl 50 adet KTJ-3200 Motoru teslim edilecek

Osman OKYAY yapılan açıklamada, "SOM ve ATMACA Füzeleri’ne güç verecek KTJ-3200 Turbojet Motoru’nun seri üretimine başladık. Bu sene içerisinde yaklaşık 50 adet motorun teslimatını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. KTJ-3200’ün bütün kritik bileşenleri, tamamen yerli ve milli olarak tasarlanmıştır. Dolayısı ile hammadde harici hiçbir dışa bağımlılığımız bulunmuyor. Hammadde konusunda ise çok farklı alternatiflerimiz mevcut.

"KTJ-3200 ile aynı ağırlığa ve daha fazla itkiye sahip"

KTJ-3700 Motorumuz var, bu KJT-3200’e göre biraz daha fazla itki üreten bir motor. Kendi öz kaynaklarımızla başlattığımız bir proje ve yine 50 kilogram ağırlığında ancak 10 bin metre irtifa ve ses hızına yakın bir uçuş hızına sahip olacak. Paralelde biz test düzeneğimizi 10 bin metreye çıkarmaya çalışıyoruz, onu bitirdiğimiz an testlerine başlayacağımız bir motor bu. Dolayısıyla 2022 yılının 2. çeyreği gibi testlerine başlayacağız. Bunun da Türkiye’de kullanım alanları olacak gibi görünüyor, Dünya’da da aynı şekilde" ifadelerine yer verildi.

KTJ serisi motorlar: KTJ-1750, KTJ-3200 ve KTJ-3700

Kale Grubu Teknik Başkanı Osman Okyay tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Kale Arge tarafından geliştirildiği bilinen KTJ serisi motor sayısı, 3’e yükseldi.

KTJ-1750, Roketsan tarafından geliştirilen ÇAKIR Seyir Füzesi Ailesi’ne güç verecek. KTJ-1750 Turbojet Füze Motoru ile ilgili olarak Mart 2022’de, Roketsan ile Kale Arge arasında bir anlaşma imzalandı.

KTJ-3200, Türkiye’nin ilk milli turbojet motoru olma özelliğine sahip. Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ-3200, SOM Seyir Füzesi ile ATMACA Gemisavar Füzesi’ne güç verecek. Seri üretim faaliyetleri başlayan KTJ-3200’ün bu yıldan itibaren kullanıma alınması planlanıyor. Bu motor sayesinde, bir süredir Fransa’nın motor ambargosu sebebiyle hızlı işlemediği bilinen seri üretim hatları da istenilen hıza ulaşabilecek.

KTJ-3700, aslında KTJ-3200 motoru ile aynı ağırlığa sahip. Yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki KTJ-3700, KTJ-3200 motorundan iki kat daha fazla yükseklikte yani 10 bin metre irtifada görev yapabilecek.

ARAT Projesi

ARAT, halihazırda Kale Arge tarafından geliştirilen en ileri teknolojili turbojet füze motoru. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kale Arge arasında 5 Kasım 2021 tarihinde imzalanan protokole binaen başlatılan ARAT Projesi kapsamında geliştirilecek motor, Türkiye’nin önemli bir seyir füzesine güç verecek.

Çok düşük yakıt tüketimi ile yüksek itkiye sahip olacak ARAT, yine her türlü ihracat kısıtlamasından muaf olacak şekilde milli imkanlarla geliştirilecek.

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