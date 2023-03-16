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Teknoloji

Ses getirecek icat! Hem kablosuz hem de taşınabilir cihaz

Gelişmiş tıbbi cihaz ve çözümlerin geliştiricilerinden ve sağlayıcılarından biri olan Mindray, kablosuz elde taşınabilir ultrason sistemi olan TE Air'i piyasaya sürdüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 17:24:00 -
Ses getirecek icat! Hem kablosuz hem de taşınabilir cihaz

Gelişmiş tıbbi cihaz ve çözümlerin geliştiricilerinden ve sağlayıcılarından biri olan Mindray, kablosuz elde taşınabilir ultrason sistemi olan TE Air'i piyasaya sürdüğünü duyurdu.

TE Air, daha yüksek klinik gereksinimleri karşılama kabiliyetini korurken, karmaşık bir ultrason sistemini küçük boyutlu bir cihaza dönüştürerek ultrason kullanma biçimine yenilik getiriyor.

Şirketin, eWave platformu ve 2’nci nesil Single Crystal teknolojisiyle desteklenen ürün, iyi performans için düşük güç tüketimi ile yüksek kaliteli görüntüler sunuyor. Bunun yanında, özel muayene ön ayarları ve kapsamlı görüntüleme modlarıyla yeni ürün, klinisyenlerin ultrason muayenelerini daha verimli bir şekilde yürütmesine yardımcı oluyor ve daha doğru karar verme desteği sunuyor. Android ve iOS için sunulan TE Air App, her lokasyonda tek elle çalışmaya izin vererek sadeliği ve verimliliği iyi bir şekilde dengeliyor.

Ürünü değerlendiren Mindray Medikal Görüntüleme Sistemleri Departman Genel Müdürü. Xujin He, "Şirketimizin önde gelen teknolojilerinden üretilen TE Air, profesyonel düzeyde görüntü kalitesini küçük ve hafif bir kablosuz sisteme entegre ederek, elde taşınabilir ultrasonun görüntü kalitesi seviyesinde tarihi bir atılım yaptı. Üstün performansı ve kablosuz taşınabilirliği, klinisyenlerin her zaman ve her yerde güvenle tanı koymasına olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.

 
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