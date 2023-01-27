Servis minibüsüne çarpan ticari aracın sürücüsü yaralandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde servis minibüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 BDY 603 plakalı hafif ticari araç, Ankara Caddesi Zafer Payzın Kavşağı'nda 35 S 01740 plakalı servis minibüsüne çarptı
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.