Servis minibüsü ve otobüs çarpıştı! Çok sayıda kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorlu ilçesinden Çerkezköy istikametine seyir halinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 TS 007 plakalı otomobil ile Veliköy istikametinden gelen Reşat Okur yönetimindeki 59 S 2725 plakalı servis minibüsü, Veliköy Mahallesi'nde çarpıştı.
Kaza sonucu devrilen minibüsteki 10 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.
Bu arada otomobilin sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.