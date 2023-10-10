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Ekonomi Servetleri ikiye katlandı! İşte süper zenginler!
Ekonomi

Servetleri ikiye katlandı! İşte süper zenginler!

Yeniakit Publisher
2023-10-10 16:29:00 - 2023-10-10 16:30:03
Servetleri ikiye katlandı! İşte süper zenginler!

Centi milyonerler, servetleri yüzlerce milyon birimlik paraya karşılık gelen grubu oluştururken; İstanbul ise bu yıl listede 50’nci sırada yer aldı. İşte zenginlerin global röntgeni:

Uluslararası oturum ve vatandaşlık danışmanlık firması Henley & Partners tarafından, New World Wealth’in özel verileriyle yayınlanan “2023 Centi Milyonerler Raporu”na göre, dünyadaki centi milyoner (Yani yüzlerce milyon lira)  sayısı 28 bin 420’ye ulaştı.

20 yıl öncesiyle kıyaslandığında sayının iki katın da üzerinde arttığını belirten Henley & Partners CEO’su Dr. Juerg Steffen, “Önceden ‘süper zengin’ tanımı için 30 milyon dolar yeterliyken, bu oran artık 100 milyon dolar oldu. Raporda ilk 10 ülke arasında Asya’dan 4 ülkenin yer alması önemli. Ancak ilk 3 şehir ABD’de yer alıyor. Londra’da düşüş dikkat çekerken; centi milyoner artışında Çin’in, Suudi Arabistan’ın ve Hindistan’ın gelecek 10 yılda başı çekmesi bekleniyor.” dedi.

İstanbul 50'nci sırada

Centi milyonerler, servetleri yüzlerce milyon birimlik paraya karşılık gelen grubu oluştururken; İstanbul ise bu yıl listede 50’nci sırada yer aldı. Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “İstanbul, 10'u milyarder olmak üzere 64 centi milyonerle dünyada ‘En İyi 50 Şehir’ arasında yer alıyor. Centi milyonerler özelinde İstanbul için 2023-2033 için büyüme tahmini Frankfurt ve Roma’yla aynı seviyede.” değerlendirmesini yaptı.

Asya ve Ortadoğu başı çekiyor

Önümüzdeki 10 yıl içinde centi milyonerlerde büyüme beklediklerini söyleyen Henley & Partners Özel Müşteriler Başkanı Dominic Volek ise şunları söyledi: “Asya ve Orta Doğu, yüzde 38’lik yükselişle dünya çapında centi milyonerlerin sayısında öne çıkmasını beklediğimiz bölgeler arasında yer alıyor. Bu grubun serveti ise miras, küçük ve orta ölçekli işletmelerinin satışı, borsa işlemleri ve çok uluslu şirketlere ve başarılı teknoloji şirketlerine liderlik etmekten geliyor. Rapora göre en fazla centi milyoner yüzde 38’le ABD'de yer aldı. ABD’yi Çin ve Hindistan izlerken; şehir bazında ise New York 775 centi milyoner ile birinci oldu.

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel ise raporda 50’nci sırada yer alan İstanbul’da 64 centi milyoner bulunduğunu belirterek, “Centi milyonerler özelinde İstanbul için 2023-2033 için büyüme tahmini Frankfurt ve Roma’yla aynı seviyede. Bodrum’daki mevsimsel değişim de son derece dikkat çekici. Bodrum’da sezon dışında 8, yoğun sezonda ise 100'ün üzerinde centi milyoner yer alıyor.” bilgisini verdi. “2023 Centi Milyonerler Raporu”nun ilk 10 ülkesi arasında Asya’dan 4 ülke yer alıyor. Çin’de Pekin 365 ve Şangay 332 centi milyonerle üst sıralarda dikkat çekerken; Singapur 330 centi milyonerle 7’nci sırada, Hong Kong ise 305 centi milyonerle 8’inci sırada yer buldu.
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