Servetinin yarısını yitiren ülkeden yeni Bitcoin planı

Yaklaşık bir yıldır Bitcoin’i yasal ödeme aracı haline getiren ve ülke hazinesinden Bitcoin alan El Salvador, son aylarda servetinin neredeyse yarısını kaybetti. Fakat El Salvador Maliye Bakanı, blockchain’den umutlu olduklarını belirtti. Bakan ayrıca Bitcoin destekli tahviller çıkarmaya devam edeceklerini söyledi.

El Salvador Bakanı: Yatağa fakir gidip Bitcoin milyoneri olarak uyanamayız

Tüm dünyada görülen resesyon, kripto para piyasalarını da etkilemeyi başardı. Özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi popüler paraların yatırımcıları ise servetlerinde büyük kayıplar gördü. Ancak geçtiğimiz yıldan beri yüzlerce Bitcoin alan ülke, kripto paralar için yol haritasını değiştirmediğini söyledi.

Bloomberg’e açıklamalarda bulunan El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya, blockchain teknolojisi (veya direkt Bitcoin) destekli bir tahvil çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili verdiği demeçte, “Bir gecede sonuç alamayacağız. Yatağa fakir gidip milyonerler uyandıramayız” dedi.