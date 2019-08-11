



ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, "Örnek aldığımız Servet (Tazegül) hocamızın Erkek Milli Takımı'nın başına gelmesi, bizler için çok büyük şans." dedi.

Emre Kutalmış Ateşli, olimpiyat şampiyonu eski milli tekvandocu Servet Tazegül'ün Erkek Milli Takımı'nın teknik direktörü olması ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gelecek vadeden sporcular arasında yer alan 18 yaşındaki milli tekvandocu, Servet Tazegül'ün 2008 Pekin Olimpiyatları'nda bronz, 2012 Londra Olimpiyatların'da ise altın madalya aldığını hatırlattı.

Tazegül'ün milli takımda teknik direktör olarak görev almasından duyduğu mutluluğu dile getiren Emre, "Örnek aldığımız Servet hocamızın Erkek Milli Takımı'nın başına gelmesi bizler için çok büyük şans. Tecrübelerini aktarması bizim için çok büyük artı. Servet hocamızla çalışmak hem keyifli hem zor. Stili gereği çok yorucu bir antrenmanı var ama üstesinden gelmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Üst üste ikinci kez şampiyon olmayı amaçlıyorum"





Milli takım ile Ankara'daki Tükiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampta bulunan Emre, Ümitler Avrupa Şampiyonası ve Japonya Grand Prix'sine katılacağını dile getirdi.

Genç tekvandocu, Polonya'nın başkenti Varşova'da geçen yıl yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya aldığına işaret ederek, "Bunu tekrarlamak istiyorum. Üst üste ikinci kez şampiyon olmayı amaçlıyorum. Ardından da Japonya Grand Prix'si var. Orada da başarımı devam ettirmek istiyorum." diye konuştu.





- Tokyo'ya kıta elemelerinden gitmeye çalışacak





Emre Kutalmış Ateşli, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek istediğinin altını çizdi.

"İlk hedefim olimpiyatlara katılmak." diyen Emre, "Dünya sıralamasından kota alamadım. Olimpiyatlara kıta elemesinden katılmak için mücadele edeceğim. Olimpiyatlara katılırsam tabii ki tek hedefim altın madalya." ifadelerini kullandı.

- "En güzel yerlere geleceğimize inanıyoruz"





Bu yıl ilk kez büyüklerde Dünya Şampiyonası'na katılan Emre, derece yapmayı beklediğini ancak istediği soncu alamadığını söyledi.



Tekvandoda son yıllarda kadın sporcuların aldıkları madalyalarla öne çıkmasıyla ilgili soru üzerine Emre, "Erkek takımımız oldukça genç. Yetenekli bir sporcu grubumuz var. Önümüzde çok uzun yıllar var. Çalışarak ve maçlara giderek tecrübe kazanmaya çalışıyoruz. Bu tecrübenin sonunda da takım halinde en güzel yerlere geleceğimize inanıyoruz." yorumunu yaptı.

Emre, "Kadın Milli Takımı gibi başarılı sonuçlara imza atacak mısınız?" sorusuna, "Geçeceğimize eminim." yanıtını verdi.





- "TOHM, sporcular için büyük bir imkan"





Ankara'daki TOHM hakkında değerlendirmede bulunan milli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce İzmir'deki TOHM'da antrenmanlarımı devam ettiriyordum. Şu an milli takımla Ankara TOHM'da çalışıyoruz. Burası gayet güzel bir tesis. Sporcular için çok büyük bir imkan. Buradan memnunuz. TOHM sporcular için büyük bir imkan. Her şey ayaklarımızın altında. Doktorumuz, fizyoterapistimiz... Salonlarımız güzel."



