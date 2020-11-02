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Ekonomi Sertifikalı tohum ve fidan kullanımına 2021'de 387 milyon lira destek verilecek
Ekonomi

Sertifikalı tohum ve fidan kullanımına 2021'de 387 milyon lira destek verilecek

Sağlanacak destekte gelecek yıl, bu yıla göre yüzde 92,5 artış planlandı - TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan: - "Desteklerin artması sertifikalı tohum kullanımının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Desteklerin artmasından memnunuz"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:02:19 -
Sertifikalı tohum ve fidan kullanımına 2021'de 387 milyon lira destek verilecek

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Sertifikalı tohum ve fidan kullanımı destekleri 2021'de, bu yıla kıyasla yüzde 92,5 artarak 387 milyon lirayı bulacak.

AA muhabirinin, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgiye göre, bitkisel üretim sektöründe yerel çeşitlerin ve bitki gen kaynaklarının korunması, biyoteknoloji, ıslah, çeşit geliştirme, sertifikalı tohumluk üretimi ve kullanımı amacıyla altyapının iyileştirilmesine yönelik kamu yatırımları artacak. Bu alanlarda kamu ile özel sektörün etkin iş birliğinin sağlanması konusunda çalışmalar devam ediyor.

Tarımsal destekleme bütçesi 2021 yılında 22 milyar lira olarak öngörüldü. Bitkisel üretimi artırmaya yönelik sertifikalı tohum ve fidan desteği kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklerin bütçelerinde en fazla artış öngörülen kalem oldu.

Sertifikalı tohum ve fidan kullanımı için verilecek destek 2021'de, bu yıla göre yüzde 92,5 artarak 201 milyon liradan 387 milyon liraya yükselecek. Söz konusu destek 2019'da 179 milyon lira olarak kaydedilmişti.

- "Kaliteli ürün için sertifikalı tohum şart"

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, Türkiye'nin sertifikalı tohum noktasında çalışmalarının çok ciddi şekilde devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl 1 milyon 135 bin tonun üzerinde sertifikalı tohum üretildiğini belirten Akcan, 2023 yılında sertifikalı tohum üretim hedeflerinin 1,5 milyon ton olduğunu bildirdi.

Akcan, sertifikalı tohum kullanmanın önemine dikkati çekerek, "Çiftçiler sertifikalı tohum kullandıklarında yüzde 25'e kadar verim artışı sağlayabilirler. Ayrıca çiftçi ekim yaptığında ne kadar ürün alınacağını da biliyor. Desteklerin artması sertifikalı tohum kullanımının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Desteklerin artmasından memnunuz. Verim ve kaliteli ürün için sertifikalı tohum şart." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında ulusal gıda egemenliğinin öneminin arttığını vurgulayan Akcan, çiftçilerin milli tohum kullanarak küresel salgının getirdiği endişelerden kurtulabileceğini sözlerine ekledi.

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