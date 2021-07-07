Sertab Erener'den skandal sözler: Fareler gibi ürüyoruz, artık çocuk doğurmayın!

Bodrum’da bir çevre etkinliğine katılan Sertab Erener’in, “Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir” sözleri büyük tepki çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya Sertab Erener'in skandal sözleri damga vurdu.

Yeni Asır Gazetesi'nden Tuba Ayhan'ın haberine göre, çevre konusundaki öfkesini çocuk sahibi vatandaşlara yönelten Erener'in sözleri büyük tepki topladı.

Bodrum Belediyesinin düzenlediği atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konulu basın toplantısında konuşma yapan sanatçı Sertap Erener, "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var" dedi.

Erener, "Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuzda çoğuz, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler" dedi.

Erener'in anne babaları fareye benzetmesi karşısında vatandaşlar, "Öfkesini çocuk sahibi insanlardan çıkarmasını anlayamadık. Bu nefret söylemi çok yersiz ve hadsizce" diyerek tepkilerini dile getirdi.