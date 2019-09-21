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Sert uyarı: Bize saldırmak isteyen ülke savaş alanına döner

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami, İran ile savaş başlatacak olan ülkenin kendi topraklarının savaş alanına döneceğini belirtti.

21 Eylül 2019 Cumartesi 22:29
Sert uyarı: Bize saldırmak isteyen ülke savaş alanına döner

ABD’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yüzlerce asker göndermeyi planladığını açıklamasının ardından konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami, İran ile savaş başlatacak olan ülkenin kendi topraklarının savaş alanına döneceği konusunda uyardı.

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA’nın sözlerini aktardığı Selami, “Her türlü saldırıya karşı kesin cevap verecek iradeye sahibiz. Sahasının savaş alanına dönmesini isteyen buyursun. Biz asla savaşın kendi topraklarımıza sıçramasına izin vermeyiz” diye konuştu.

Daha önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ülkenin hava sahasını ihlal eden insansız hava araçlarının (İHA) ordu tarafından vurulacağı yönündeki uyarısını da yineleyen Selami, “Sınırlı saldırılar sınırlı kalmayacak” dedi ve İran ile ilgili hataya düşülmemesi konusunda uyardı.

General Selami’nin bu açıklamaları, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un Suudi petrol şirketi Aramco tesislerine düzenlenen saldırı sonrası Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yüzlerce asker gönderilmesini planladığı yönündeki açıklamasını izliyor.

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 22:29
  1. Joseph Dunford
  2. Mark Esper
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  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami
  6. Hüseyin Selami
  7. İran
  8. ABD

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