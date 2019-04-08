Sert tepki: Filistin bombalanırken Özcan Deniz Tel Aviv'de konser verdi! Özcan Deniz, dünyaca ünlü birçok ismin Filistin işgali sebebiyle organizasyonlarını iptal ettiği İsrail'e konser vermek için gitmesi sosyal medyada tepki topladı.

İsrail'de izlenen İstanbullu Gelin dizisinde oynayan Özcan Deniz ve Aslı Enver'in İsrail'e giderek konser vermesi sosyal medyada tepki topladı. Bilet fiyatlarının 300 dolardan satıldığı konser, başkent Tel Aviv'deki Menora Mictachim Arena'da düzenlendi. Konsere 11 bin İsrailli katıldı. Özcan Deniz'in şarkı söylediği organizasyonda dizideki rol arkadaşı Aslı Enver de sık sık sahneye çıkarak İsraillileri selamladı. Geçtiğimiz yıllarda Lana Del Rey, Shakira gibi isimlerin boykot çağrılarına kulak vererek konserlerini iptal ederken, aynı zamanda bir Yahudi olan Hollywood oyuncusu Natalie Portman kendisine ödül verilecek bir davete katılmayı reddetmişti. BDS konseri iptal etme çağrısı yapmıştı İstanbullu Gelin dizisi sayesinde ciddi bir hayran kitlesine sahip Özcan Deniz'in İsrail'de konser vereceği aylar öncesinde kamuoyuna yansımıştı. Bu haberin ardından "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi, Deniz'den İsrail'deki konserini iptal etmesini istemişti. BDS'den yapılan açıklamada, "İsrail Gazze'yi bombalarken ve her gün Filistinlileri öldürürken, İstanbullu Gelin'in bu ülkede yayınlanmasına izin vermeyin, konser davetini iptal edin" çağrısı yapılmıştı.

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