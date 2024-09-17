Sert saldırılar akıllarını aldı! İsrail’den alçak tehdit
Hizbullah'ın soykırımcı İsrail’e yönelik saldırıları siyonistleri azdırdı. Bölgede gerilimi yükselten saldırıların ardından Tel Aviv yönetimi Lübnan'ı açık açık tehdit etti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin kuzeyindeki toplulukların evlerine dönmelerini sağlamanın tek yolunun askeri harekat olacağını belirtti.
İşgalci İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Başkanı Joe Biden'ın Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos Hochstein ile bir araya geldi.
Siyonist Bakan Gallant, Hizbullah'ın Hamas'a 'bağlanmaya' devam etmesi ve çatışmayı sona erdirmeyi reddetmesi nedeniyle bir anlaşma ihtimalinin tükenmekte olduğunu vurguladı. Gallant, İsrail'in kuzeyindeki toplulukların evlerine dönmelerini sağlamanın tek yolunun askeri harekat olacağını belirtti.
Dünya
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