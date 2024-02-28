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Gündem Serseri mayın gibi etrafı rahatsız ediyordu! Zanlı üstüne bir de polise mukavemet etti
Gündem

Serseri mayın gibi etrafı rahatsız ediyordu! Zanlı üstüne bir de polise mukavemet etti

Yeniakit Publisher
2024-02-28 23:52:00 - 2024-02-29 00:16:09

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çevresindeki kadınları torpil atarak rahatsız eden şahsın kendisine müdahale eden polise mukavemeti kameraya yansıdı.

Olay, Kocaeli Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi’nde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen bir şahıs iddiaya göre, çevresindeki kadınları torpil atarak rahatsız etti. Bölgede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, durumu fark ederek harekete geçti. Trafik polislerini gören ve kaçmaya başlayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Polisi tehdit edip mukavemet gösterdi!

Ekiplere mukavemet gösteren şahıs yere yatırılarak kelepçelendi. Daha sonra ayağa kaldırılan şahıs 'kelepçenin sıkı olduğunu’ öne sürerek trafik polislerine ve dini değerlere küfürler etti.

Bir vatandaş ise etrafa küfürler savurmaya devam eden şahsın ağızını eliyle kapatmaya çalıştı.

Şahıs daha sonra kendini kelepçeleyen trafik polisini ‘kafayı vuracağım’ diyerek tehdit etti ardından polise tekme attı. Trafik polisi soğukkanlılığını korurken, şahıs sakinleşmesi için mağazaya sokuldu. Bölgeye gelen İzmit ilçesi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs, ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldü.
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Olay anı çevredeki kameralarca kaydedildi.

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