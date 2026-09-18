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Yerel Serseri kurşun balkona isabet etti: Annesiyle tartışırken komşu kadını vurdu
Yerel

Serseri kurşun balkona isabet etti: Annesiyle tartışırken komşu kadını vurdu

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Serseri kurşun balkona isabet etti: Annesiyle tartışırken komşu kadını vurdu

Gaziantep’te bilinmneyen bir sebeple annesi ile tartışan şahıs, elindeki tabancasıyla rastgele ateş etmeye başladı. Serseri kurşunlardan biri olayı balkonundan seyreden komşu kadına isabet etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, silahı ateşleyen E.A. gözaltına alındı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde annesiyle tartışan şahsın rastgele havaya ateşlediği silahtan çıkan mermi, o esnada evinin balkonundan yaşananları izleyen kadına isabet etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken silahı ateşleyen şahıs ise gözaltına alındı.
Olay, Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta annesiyle tartışan E.A. isimli şahıs, tartışma sırasında tabanca ile rastgele havaya ateş açtı. Bu esnada evinin balkonundan yaşananları izlemek için aşağı bakan bir kadına silahtan çıkan kurşun isabet etti. Olay sonrası kadın başından yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay sonrası E.A. isimli şahıs gözaltına alınırken geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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