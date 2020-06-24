Serrac'ın pozu gündem oldu

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Libya'ya geldi. Başkent Trablus'a inan İtalyan Dışişleri Bakanı, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Di Maio, aralık ve şubat aylarında da Libya'da temaslarda bulunurken 6 ay gibi bir sürede bu ülkeye üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi.

Libya Başbakanı El-Sarrac, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile yaptığı görüşmede IRINI operasyonunun kapsamlı olması gerektiğini, kara, hava ve deniz yollarını kapsaması gerektiğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'den de Libya'ya üst düzey bir ziyaret gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'ya giden isimler olmuştu. Türk heyetini ise kapıda Serrac karşılamıştı. Serrac'ın İtalyan yetkililerle görüşmesindeki oturuşu da dikkatlerden kaçmadı.