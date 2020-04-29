Serrac ısrarla reddetmişti! Libya'ya operasyon başlattılar

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunun denetlenmesi için başlattığı ‘IRINI Operasyonu’nun aktif hale geldiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosunun denetlenmesi için başlattığı "İrini Operasyonu"nun aktif hale geldiğini duyurdu.

Üye ülkeler İrini Operasyonu konusunda 31 Mart tarihinde mutabakata varmıştı.

İtalya'nın başkenti Roma'dan yürütülecek operasyon özellikle Libya'ya yapılacak yasa dışı silah satışının engellenmesi, bu ülkenin açıklarındaki gemileri denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması bakımından önem taşıyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano basına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının beraberinde getirdiği olumsuzluklar ve üye ülkelerdeki anlaşmazlıkların aşılarak operasyonun başlatıldığını açıkladı.

Stano, operasyona ilişkin ilk etabın tamamlandığını, bu noktadan sonra daha fazla kaynak aktarımı için çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Üye ülkelerin operasyon için 3 hava ve 3 deniz unsuru taahhüt ettiğini aktaran Stano, geçici süreli bazı unsurların da operasyona dahil edileceği bilgisini paylaştı.

İrini Operasyonu nedir?

AB, BM Güvenlik Konseyinin silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta "İrini" adı verilen bir operasyon başlatma kararı almıştı.

Operasyona, Yunanca "barış" anlamına gelen "İrini" ismi verilmiş, operasyonda hava, uydu ve deniz unsurlarından yararlanılacağı aktarılmıştı.

Operasyonun, Libya açıklarında gemileri denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması da bekleniyor.

Libya Ulusal Muhtabakat Hükümeti Başkanı Serrac'tan İrini Operasyonu'na ret

Tuğamiral Fabio Agostini tarafından yönetilen ve karargahı İtalya'nın başkenti Roma'da olan operasyon, Libya'nın BM nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından reddedilmişti.

Serrac, söz konusu operasyonun, Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e silah ve mühimmat ulaşan sınırları ve hava sahasının kontrolünü sağlamayı ihmal ettiğini açıklamıştı.