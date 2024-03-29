Sermayeye dikkat çekti! Cevdet Yılmaz: İkinci bir 5 yıla İstanbul'un tahammülü yok

Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kanaat önderleri ile çeşitli STK temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Yılmaz, “Eskiden gelen bir sermaye var. O sermayeden yiyerek 5 yıl idare edebilirsiniz. İkinci bir 5 yıla bu İstanbul’un tahammülü yok. İnşallah İstanbul, 31 Mart’ta gerçek belediyecilik diyecek ve Murat Kurum başkanımıza destek verecek" dedi.

Yılmaz, "Murat Bey yıllardır tanıdığım bir kardeşim. Bingöl, Elazığ, Malatya deprem bölgesindeki tüm illerimizde nerede bir afet varsa, sıkıntı varsa, giden hizmet eden bir kardeşimiz. Bu seçimde Murat Kurum başkanımıza inşallah bizlerde çok güçlü bir destek vereceğiz. İstanbul için İstanbul’un geleceği için. Sadece İstanbul için bunu yapacağız. Diğer taraftan İsmet Yıldırım Ümraniye Belediye Başkanı. Geçtiğimiz dönem 271 esere imza atmış. Bizim ilçe belediyelerimiz Büyükşehirden çok daha küçük bütçelerle muazzam işler yaptılar. Şimdide 400 projeyle 31 Mart’a hazırlanmış durumda. Büyükşehirde Murat Bey’e, Ümraniye’de İsmet Bey’e güçlü bir destek vermenizi talep ediyorum. Duanızı ve desteğinizi istiyoruz" dedi.

Yılmaz, “Bu masada oturanlardan sadece destek beklemiyoruz. 2 gün kaldı. Eşinizle, dostunuzla, çevrenizle konuşarak mutlaka seçime gitmelerini ve gerçek belediyecilikten yana İstanbul’u afetlere daha dirençli hale getirecek, trafik sorununu azaltacak, sosyal belediyeciliği daha farklı bir şekilde hayata geçirebilecek destekleri istirham ediyoruz. Bunu yaptığınızda yeni bir dönem olacak. İstanbul kazanacak. İstanbullular kazanacak. Bu işler lafla olmuyor. Seçimden önce vaat ettiklerinizi, seçimden sonra unutmakla da olmuyor. Biz inşallah seçim öncesi ne dediysek, seçim sonrası onları gece gündüz takip edeceğiz. Önümüzdeki 5 yılda geçmişte nasıl dediğimizi yaptıysak, önümüzdeki dönemde de vaat ettiklerimizi birer birer hayata geçireceğiz" diye konuştu.