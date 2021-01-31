Serkan Ufuk Akgün kimdir? Muharrem İnce’nin sağ kolu Serkan Ufuk Akgün nereli?

CHP’nin HDP ile kurduğu ittifak başta olmak üzere, partideki gerçek CHP’lileri, Atatürkçüleri ve ulusalcıları kapı dışarı edilip dolda bulduklarını partiye monte etmesini hazmedemeyen Muharrem İnce, başlattığı Memleket Hareketi’n partiye dönüştürmeye hazırlanırken, CHP’den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'in de İnce ile birlikte hareket edecekleri ifade edildi.

Muharrem İnce, kuracağı parti için son rötuşlarını yaparken, Muharrem İnce’nin sağ kolunun CHP’li Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün’ün yeğeni Serkan Ufuk Akgün olduğu ortaya çıktı.

Memleket Hareketi kurucular kurulunda yer alan Serkan Ufuk Akgün'ün, hareketin partileşmesi sürecinde de en ön safta çalıştığı ve İnce'nin sağ kolu olarak bilindiği ifade edildi. Ufuk Akgün, Memleket Hareketi'nin Türkiye'nin pek çok ilini gezerken İnce'nin yanı başında bulunduğu biliniyor.

Serkan Ufuk Akgün kimdir?

Serkan Ufuk Akgün, 1976 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatına Yeşilyurt Hamdullah Suphi İlkokulu ile başlayan Serkan Ufuk Akgün, daha sonra sırasıyla İstek Vakfı Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, İstek Vakfı Bilge Kağan Lisesi ve son olarak Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik bölümünde lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Henüz 20 li yaşlarda, inşaat, yapı, mühendislik ve sanayi sektörlerinde başta Almanya, Kazakistan Ve Etiyopya olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı uluslararası büyük projelere imza atmış olan Akgün İnşaat aile firmasında çalışma hayatına başlayan Serkan Ufuk AKGÜN; yönetim, organizasyon, ekonomi ve uluslararası ticaret alanlarında başarılı projelere imza atarak kısa zamanda uluslararası firmanın yönetici poisyonuna atanmış olup, halen uluslararası firmanın Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Bugün başta İstanbul olmak üzere ülkemizin en önemli sanayi bölgelerinden biri olan, 700 hektar arazi üzerinde kurulmuş, 37 sanayi sitesi ve 30.000 bağımsız KOBİ sanayicisinden oluşan, 350.000 kişiyi istihdam eden ve yılda yaklaşık 7 milyar dolara yakın bir ihracat sağlayan İkitelli OSB projesinin oluşumunda dönemin belediye başkanı Sayın Bedrettin Dalan ve Yusuf Akgün ile birlikte aktif görev alan Serkan Ufuk Akgün tüm bu süreçlerde İkitelli OSB’nin 2 numaralı kurucusu olan Sayın Yusuf Akgün’ün danışmanı olarak görev almıştır.