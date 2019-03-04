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Serkan Reçber'den şampiyonluk değerlendirmesi: 4 hafta sonra Galatasaray, Başakşehir'i yakalayacak

Spor yorumcusu Serkan Reçber, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yorumlarken bomba bir iddia da bulundu.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:41
Serkan Reçber'den şampiyonluk değerlendirmesi: 4 hafta sonra Galatasaray, Başakşehir'i yakalayacak

Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Galatasaray deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Serkan Reçber maçın ardından TRT Spor'da iddialı bir yorumda bulundu.

"Ndiaye ile başlayabilir miydi diye düşündüm''

Belhanda'nın golünden sonra maçın Galatasaray'a evrildiğini, dönüştüğünü gördük. Çok önemli olan buradaki Linnes tercihi. Çok konuşulacak. Linnes'in sakatlıktan dönmesi ve tam olarak hazır olmaması maksimum performansı elde etmek için bu süre kullanıldı. Semih'in bu performansı gösteremeyeceğini Hatayspor maçında görmüştük. Böyle bir deplasmanda Semih'le sağ bek başlamak, zorunlu olsa bile Fatih Terim gibi bir teknik adamın ligin genelinde ciddi farklar oluşturduğunu düşünürken Ndiaye ile başlayabilir miydi diye düşündüm. Dün Okan Buruk sağ beke Abdullah'ı almıştı. Semih ile rakip sahaya giremediniz ve koca bir 45 dakikayı eksik oynadınız.

" 4 hafta sonra Galatasaray, Başakşehir'i yakalayacak''

Serkan Reçber şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise, "Benim öngörüm 4 hafta sonra Galatasaray, Başakşehir'i yakalayacak. Puan puana olmasa bile fark 1 maça inebilir." dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:41
  1. Hatay
  2. Serkan Reçber
  3. Galatasaray
  4. Medipol Başakşehir
  5. Başakşehir
  6. Erzurumspor
  7. Süper Lig

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  • cerenceren1 sa önce
    HA..HA..HA

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