Serkan Reçber: Ersun Yanal, bugün de Zajc Ayew değişikliğiyle hata yaptı Spor yorumcusu Serkan Reçber, Fenerbahçe'nin kendi sahasında 3-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçını analiz etti.

Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından TRT Spor yorumcusu Serkan Reçber Ersun Yanal’ı eleştirdi. "Son yıllardaki en değerli performanslardan birini sergiledi Çaykur Rizespor'' Son yıllardaki en değerli performanslardan birini sergiledi Çaykur Rizespor. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra Okan Buruk’un hamlesi harikaydı. Her şey Fenerbahçe’nin aleyhine, Rizespor lehine gelişirken burada Ersun Yanal hamlesi bekledim. "Zajc Ayew değişikliğiyle hata yaptı'' Geçen hafta takdir ettiğimiz Ersun Yanal, bugün de Zajc Ayew değişikliğiyle hata yaptı. Konyaspor maçında bu değişikliği yapmıştı ve karşılığını alamadı. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek Ersun Yanal klasına yakışmadı.

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