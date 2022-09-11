Serkan İnci’nin Yunan sevgisi kabardı!

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Türk F-16'larına 3 kez radar kilidi atarak tacizde bulunan Yunanistan gerilimi arttırmaya devam eden skandal açıklamalarına devam ederken içimizdeki Yunan sevdalıları da dostlarını şirin göstermeye çalışıyor.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde skandal ifadeler kullanan Serkan İnci şimdi de Yunanlı dostlarına sahip çıktı. İnci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Yunan sever olduğunu birkez daha gösterdi.

İnci yaptığı paylaşımda, “Bugün Yunan Festivalinde, Yunan dostlarımızla sirtaki yapıyorum. Gyro, Baklava yiyorum. Savaşmayın s***n diyorum. Dünyanın bir ucunda aynı melodilerle eğlenen aynı toprakların 2 farklı evlatlarıyız. Devletler, hükümetler kavga etse de biz dostluğumuzu korumak için mücadele etmeliyiz. Benim bilmediğim havalar. Karadenizli dostlara tanıdık gelir belki” ifadelerini kullandı.