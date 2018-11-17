THY- Noukşot
0553 313 94 23

Serkan Balcı, Burak Yılmaz'ın yeni adresini açıkladı

2. Lig takımlarından Sarıyer'de forma giyen Serkan Balcı, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:59
Serkan Balcı, Burak Yılmaz'ın yeni adresini açıkladı

Trabzonspor'da forma giyen eski takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili açıklama yapan Serkan, iki oyuncunun da bordo-mavili kulüp için çok değerli olduğunu dile getirdi.

Burak ve Onur'un, Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu kadrosunda bulunanson 2 oyuncu olduğunu hatırlatan Serkan, "2010-2011 sezonu ekibinde bulunan son 2oyuncu da kadro dışı kaldı. Tabii ki Trabzonspor'da içerde ne problemler olduğunubilmiyoruz. Burak ve Onur, Trabzonspor için büyük değer. Onları kazanmalarıgerekiyor. Bütün kötü gidişatı ya da sonuçları 2 futbolcuya mal etmemekgerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'dan ayrıldığına göre, İstanbul'a gelecektir"

Başarının, Burak ve Onur gibi kaliteli futbolcuların kazanılmasıylageldiğini vurgulayan Serkan, şöyle devam etti: "Bunu daha önceki dönemlerde Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Ricardo Quaresma arasında da gördük. Şenol hoca, kendi cephesine aldığı Quaresma'danyıllarca çok iyi bir şekilde faydalanabildi. Hem Burak'ın hem de Onur'un çok iyifutbolcular olduğunu düşünüyorum. Burak Yılmaz'ın geçmişi çok iyi.Trabzonspor'dan ayrıldığına göre, İstanbul'a gelecektir."

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 12:59
  1. İstanbul
  2. Trabzonspor
  3. Beşiktaş
  4. Sarıyer
  5. Serkan Balcı
  6. Burak Yılmaz
  7. Şenol Güneş
  8. Onur Kıvrak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin eczane eczane dolaşıp fiyat sordu
    1. Putin eczane eczane dolaşıp fiyat sordu
    2. Fikret Orman başkanlığa adaylığını..
    3. Fenerbahçeli yıldıza Fatih Terim..
    4. Fenerbahçe'den Gomis bombası! Fransız..
    5. ABD'de ölenlerin sayısı 74'e çıktı,..
    6. Serkan Balcı, Burak Yılmaz'ın yeni..
    7. AK Parti belediye başkan adayları 2019..
    8. Bu fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'de..
    9. Türk milleti, Peygamberi aşkla seviyor
    10. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kritik ziyaret!
    11. Bursa'da uyuşturucu operasyonu:..
    12. "İsrail'in faaliyetleri, ABD'nin..
    13. Başkent’te kıblesiz mescid
    14. ABD'den Kerkük petrolü açıklaması: Bu..
    15. AK Parti Kocaeli adayı kim?
    16. Bahçeli, AK Parti'yi hedef alan..
    17. Yerel seçim için son anket sonuçları..
    18. Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener’e..
    19. Miras tartışmasında kardeşini öldürdü,..
    20. Tunceli'de 80 çiftçiye 400 büyükbaş..
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    "Kaşıkçı cinayeti, karanlık ticareti ortaya çıkardı!"
    "Kaşıkçı cinayeti, karanlık ticareti ortaya çıkardı!"