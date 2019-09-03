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Şerit ihlallerine ceza, havadan geldi

Isparta’da şerit ihlallerine aykırı hareket eden araç sürücülerine ceza havadan geldi.

03 Eylül 2019 Salı 15:15
Şerit ihlallerine ceza, havadan geldi

Isparta’da şerit ihlallerine aykırı hareket eden araç sürücülerine ceza havadan geldi. Isparta-Antalya Karayolu üzerinde drone eşliğinde yapılan denetimlerde ihlali gözlenen 8 sürücüye toplam bin 880 lira idari para cezası uygulandı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği tarafından Antalya Karayolu üzerinde drone eşliğinde kontrol ve denetimler gerçekleştirildi. Isparta - Antalya Karayolu üzerinde konuşlanan ekipler, trafikte kanuna aykırı olan bölgelerde şerit ihlallerini drone ile havadan kayıt altına aldı. Drone ile video ve fotoğraf kaydı alınan ihlaller, ileri noktada bulunan trafik ekiplerince cezaya dönüştü.


Kentte yaklaşık 2 saat boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, 8 araç sürücüsüne "Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek" ihlali dolayısıyla 235’er liradan toplam bin 880 lira idari para cezası yazıldı. Öte yandan, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin insansız hava araçları ile trafik kontrollerine farklı zaman dilimi ve bölgelerde devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:15
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