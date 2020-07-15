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Yerel

Serinlemek isteyen vatandaş feci şekilde hayatını kaybetti

İzmir'de serinlemek için denize giren adam boğularak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 10:20:00 -
Serinlemek isteyen vatandaş feci şekilde hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Altınkum mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için denize giren Şahin Kaşık isimli şahıs, suyun içerisinde bir anda çırpınmaya başladı. Kaşık'ı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak kendisini kıyıya çıkarttı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Şahin Kaşık'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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