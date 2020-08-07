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Yerel

Serinlemek isteyen 8 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Düzce'de serinlemek için denize giren 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:13:00 -
Serinlemek isteyen 8 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu.

Düzce'den dayısıyla geldiği ilçedeki Çarşı Plajı'nda denize giren Aykut Yarım (8), bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Akçokaca Belediyesi itfaiyesine bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarına balıkçı tekneleri de katıldı

Cankurtaran ekipleri ve balıkçı tekneleriyle, drone destekli yürütülen arama çalışmalarında, Yarım'ın cesedine ulaşıldı.

Çocuğun cenazesi, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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